В Петербурге женщина выгнала детей-инвалидов с детской площадки

Следственный комитет Петербурга выясняет обстоятельства конфликта в жилом квартале "Балтиийская жемчужина", в ходе которого женщина выгнала с детской площадки детей-инвалидов и занимающихся с ними тьюторов.

Как сообщает СК по Петербургу, сейчас проводится проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

Ранее в социальных сетях появилась запись, на кадрах которой видно, что женщина средних лет требует от тьютора увести с площадки больного ребенка, так как он якобы "пугает ее детей".

Известно, что на территории жилого комплекса располагается центр реабилитаци для детей с инвалидностью. По предварительным данным, именно его воспитанники стали жертвой агрессии.