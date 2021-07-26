В Республике Коми полиция задержала группу лжегазовщиков, мошенники действовали на территории Сыктывкара и других населенных пунктов республики. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что они заходили в дома и квартиры под видом работников коммунальной службы, используя для прикрытия документы коммерческой организации из Санкт-Петербурга.

Аферисты убеждали жильцов в необходимости срочной замены газового оборудования. За отказ угрожали привлечением к ответственности. Обманутые люди приобретали краны, шланги, счетчики и детекторы утечки газа по ценам, в несколько раз превышающим рыночную. При этом аферисты не имели специального образования и допуска к работам, связанным с монтажом и ремонтом систем газоснабжения. Любая их ошибка могла привести к взрыву газа и человеческим жертвам.

Выяснилось, что работу лжегазовщиков оплатили многие жители Республики Коми, количество которых превышает тысячу человек. Пока с заявлениями в правоохранительные органы обратились более 50 граждан, которым был причинен ущерб на сумму около 170 тысяч рублей

Полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали девять участников группы. Проведено 11 обысков, в ходе которых изъяты документация, спецодежда, газовое оборудование, деньги.

Трое из задержанных заключены под стражу, с остальных взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.