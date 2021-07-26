Крымчанин под фиктивные микрокредиты присвоил 200 тысяч рублей

В городе Саки полицейские выявили серию оформления 20-летним сотрудником микрокредитной организации фиктивных договоров на получение кредитов. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Оперативники установили, что сакчанин составлял фиктивные договоры об оформлении кредитов на подставных лиц, подделывая подписи последних. Те же никогда в этой организации не бывали и никаких договоров не подписывали. Злоумышленник признал свою вину и сообщил, что полученные путем обмана 200 тысяч рублей потратил на собственные нужды.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Следствие установило его причастность к десяти фактам злоупотреблений. Сакчанину грозит наказание от крупного денежного штрафа до двух лет лишения свободы.