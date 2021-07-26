Меняются условия работы бизнеса в Крыму

Сейчас, чтобы компании стать участником свободной экономической зоны, в зависимости от места реализации инвестпроекта, нужно быть зарегистрированной и состоять на налоговом учете в Республике Крым или Севастополе. Участник СЭЗ может реализовывать инвестиционные проекты только на территории одного из субъектов. Это негативно влияет на инвестиционную привлекательность как Республики Крым, так и города Севастополя, сдерживает развитие предпринимательской активности, считает Ирина Кивико, зампред министров РК - министр финансов Республики Крым.

Законопроект устраняет это ограничение, предоставляя возможность реализовывать инвестпроекты как в Республике Крым, так и в Севастополе. Для этого предпринимателям надо будет заключить договор с соответствующим органом управления СЭЗ.

"Если предприниматель, имеющий статус участника СЭЗ, зарегистрирован в Республике Крым, он не может воспользоваться преимуществами преференциального режима на территории города Севастополя, несмотря на то, что свободная экономическая зона охватывает территорию обоих субъектов. Это существенно сковывает предпринимательскую активность на территории полуострова", - отмечает заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко. По ее словам, представленный законопроект позволит устранить этот барьер, дав возможность реализовывать инвестиционные проекты, как на территории Крыма, так и Севастополя.

Сейчас вклад малого и среднего бизнеса в ВВП Крыма и Севастополя составляет около 60%, напомнил глава "ОПОРы России" Александр Калинин. "Искусственное разделение двух субъектов СЭЗ мешает бизнесу в полной мере реализовывать свой потенциал, поэтому хорошо, что правительство решило снять эти ограничения", - подчеркнул он.

Кроме того, министерство подготовило проект постановления правительства, согласно которому кредитные организации Крыма и Севастополя смогут получить субсидии на компенсацию недополученных доходов (процентной ставки) по кредитам, выданным участникам СЭЗ на реализацию инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики. Льготные кредиты (по ставке, не превышающей ключевую ставку Банка России на дату заключения кредитного договора) могут быть предоставлены участникам СЭЗ исключительно на осуществление капитальных вложений, предусмотренных договорами об условиях деятельности в СЭЗ. При этом льготная ставка может быть применена при условии осуществления организациями и индивидуальными предпринимателями, получившими статус участника свободной экономической зоны, видов экономической деятельности, предусмотренных проектом постановления.

Предоставление субсидий банкам создаст для них больше стимулов выдавать кредиты участникам СЭЗ, считает Калинин. "В новых условиях на полуостров, возможно, даже захотят прийти другие банки", - заключил он.

По мнению председателя правления РНКБ Михаила Якунина, планируемые изменения смогут устранить ряд существующих административных барьеров и окажут положительное влияние на инвестиционный климат Крыма.