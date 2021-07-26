На Кубани предупредили о дождях с градом, сильном ветре и смерчах

На территории Краснодарского края сотрудники МЧС предупредили о надвигающейся непогоде, ожидающейся в ближайшие двое суток с 26 до 28 июля.

По информации ведомства, в этот период местами на Кубани (кроме города-курорта Сочи) ожидаются сильный дождь, ливень с грозами, градом, шквалистым усилением ветра до 20 метров в секунду. На участке от Анапы до Магри есть вероятность формирования смерчей.

На юго-восточных притоках реки Кубани в Отрадненском, Лабинском, Апшеронском и Белореченском районах ожидаются подъемы уровня воды с превышением неблагоприятных отметок. Такая же ситуация возможна на юго-западном направлении - в Горячем Ключе, Крымском и Северском районах, в реках Черноморского побережья - в районе Геленджика и Туапсе.

В связи с этим спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности - следить за состоянием отопительной и осветительной систем, использовать ветрозащитную одежду и непромокаемую обувь, парковать машину в предназначенных для этого местах.

"Также стоит прислушиваться к рекомендациям МЧС, обращать внимание на приходящие СМС-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - Необходимо подготовить жилье к удару стихии, в том числе плотно закрыть ставни, двери, вентиляционные отверстия, укрепить кровлю".