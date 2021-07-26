На Кубани собраны рекордные 12,4 миллиона тонн зерна

В Краснодарском крае с рекордными показателями завершилась хлебная жатва. Равняясь на показатели 2019 года, аграрии главной житницы страны ставили задачу собрать и в нынешнем году 11 миллионов тонн зерна. Однако значительно превысили прежний рекорд, засыпав в закрома 12 миллионов 380 тысяч тонн колосовых и зернобобовых культур, в том числе озимой пшеницы - 10 миллионов 542 тысячи тонн.

- И это при том, что жатва шла в непростых погодных условиях, - цитирует слова губернатора Вениамина Кондратьева пресс-служба главы администрации региона. - Спасибо всем труженикам поля и ученым за нелегкий труд! Наши хлеборобы - настоящие профессионалы своего дела, и новые рекорды - тому подтверждение. Благодаря вам Краснодарский край сохраняет статус гаранта продовольственной безопасности страны.

Уборку озимых в крае вели на площади 1,9 миллиона гектаров. Средняя урожайность зерновых колосовых и зернобобовых составила 60,1 центнера с гектара, что на 11,7 центнера с гектара больше прошлого года. Урожай 2021-го состоит преимущественно из продовольственной пшеницы. Почти 90 процентов зерна - третьего и четвертого классов.

В этом году аграриев порадовал и озимый ячмень: урожай этой культуры составил порядка 1,1 миллиона тонн, что является рекордом последних 10 лет.

Сейчас озимое поле уже начали готовить под закладку урожая будущего года.