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26.07.2021 10:51

Проблемы жителей Советского района на контроле главы Ростова

Текст: Елена Мелихова
На встреча главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко с жителями Советского района, посвященной реконструкции фонтана на Аллее Роз, ростовчане задали градоначальнику и другие вопросы.
Фото: Елена Мелихова/ РГ Фото: Елена Мелихова/ РГ
Фото: Елена Мелихова/ РГ

Например, пенсионерка из дома № 190/16 на проспекте Стачки пожаловалась на то, что после капремонта у их пятиэтажки изменился только фасад, а подъезды внутри выглядят очень плачевно. Другого ростовчанина волновал вопрос скульптуры "Древо жизни" на площади Мичурина. А житель частного сектора попросил разобраться с электрическими сетями, которые были проложены настолько давно, что не справляются с современной нагрузкой.

Фото: Елена Мелихова/ РГ
Алексей Логвиненко: Каким будет фонтан на Аллее Роз, решат ростовчане

Также горожане подняли проблему мест выгула собак: почему, к примеру, в зеленом парке Аллее Роз не разрешается гулять с собаками?

- Парк - это общественное место отдыха людей, и оно должно быть безопасным. Здесь проводят время пожилые люди, семьи с детьми, а выгул собак нужно осуществлять в предназначенных для этого местах с соблюдением всех мер безопасности, - подчеркнул Алексей Логвиненко.

Так, в городе для этого сейчас продумывают создание двенадцати специализированных площадок для выгула собак.

Отметим, все вопросы и предложения переданы присутствовавшему на встрече главе Советского района Геннадию Туркину. Алексей Логвиненко пообещал: все они оперативно будут рассмотрены. А встречи с жителями будут проходить на постоянной основе.

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