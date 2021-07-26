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26.07.2021 22:30
Рубрика: Экономика

Справляется ли транспорт Крыма с рекордным наплывом гостей

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 167(8518)
Несмотря на заявления крымских властей о возможном закрытии региона в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, полуостров бьет рекорд по количеству туристов. На июль и август практически на 100 процентов забронированы гостиницы, отели, а также жилье в частном секторе. С начала года Крым посетили более четырех миллионов туристов.

Шестьдесят процентов отдыхающих прибыли на полуостров по Крымскому мосту на машинах и автобусах, 32 процента - на самолетах, 8 процентов - по железной дороге.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Наибольший объем перевозок пассажиров приходится в направлении курортных городов - Ялты, Алушты, Евпатории, Судака, Феодосии. Интервал движения автобусов по маршрутам регулярных перевозок в пиковое время - от 10 до 15 минут.

В круглосуточном режиме работают автовокзал и автостанция в Керчи, Феодосии, а также автостанции в Симферополе. Увеличена продолжительность работы транспортных предприятий в Судаке, Алуште, Ялте, Гурзуфе, Николаевке, Партените, Песчаном, Рыбачьем.

Однако местные жители и гости жалуются на количество и состояние общественного транспорта, курсирующего между курортными поселками, на отсутствие кондиционеров в салонах, нарушение графиков. "Ну вот, опять сегодня пришлось вызывать такси, чтобы доехать из Ялты до Симеиза: долго ждали маршрутку, а когда она пришла, не все поместились", - сетует местная жительница Ирина Попова.

В администрации Ялты о проблеме знают и обещают все исправить.

Чаще всего жалуются на состояние общественного транспорта, на отсутствие кондиционеров, нарушение графиков движения

Летний сезон - самое денежное время для таксистов, их услуги дорожают в несколько раз. Так стоимость проезда от аэропорта Симферополь до Ялты у служб такси - от 2000 рублей, у частников - от 2500 рублей. Для сравнения: цена билета на автобус "Симферополь - Ялта" - от 250 рублей.

Туристов также обслуживают пригородные поезда: в летнем расписании 2021 года - 12 маршрутов и 42 пары поездов. Все они оборудованы wi-fi с бесплатным доступом в интернет.

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