Справляется ли транспорт Крыма с рекордным наплывом гостей

Шестьдесят процентов отдыхающих прибыли на полуостров по Крымскому мосту на машинах и автобусах, 32 процента - на самолетах, 8 процентов - по железной дороге.
Наибольший объем перевозок пассажиров приходится в направлении курортных городов - Ялты, Алушты, Евпатории, Судака, Феодосии. Интервал движения автобусов по маршрутам регулярных перевозок в пиковое время - от 10 до 15 минут.
В круглосуточном режиме работают автовокзал и автостанция в Керчи, Феодосии, а также автостанции в Симферополе. Увеличена продолжительность работы транспортных предприятий в Судаке, Алуште, Ялте, Гурзуфе, Николаевке, Партените, Песчаном, Рыбачьем.
Однако местные жители и гости жалуются на количество и состояние общественного транспорта, курсирующего между курортными поселками, на отсутствие кондиционеров в салонах, нарушение графиков. "Ну вот, опять сегодня пришлось вызывать такси, чтобы доехать из Ялты до Симеиза: долго ждали маршрутку, а когда она пришла, не все поместились", - сетует местная жительница Ирина Попова.
В администрации Ялты о проблеме знают и обещают все исправить.
Летний сезон - самое денежное время для таксистов, их услуги дорожают в несколько раз. Так стоимость проезда от аэропорта Симферополь до Ялты у служб такси - от 2000 рублей, у частников - от 2500 рублей. Для сравнения: цена билета на автобус "Симферополь - Ялта" - от 250 рублей.
Туристов также обслуживают пригородные поезда: в летнем расписании 2021 года - 12 маршрутов и 42 пары поездов. Все они оборудованы wi-fi с бесплатным доступом в интернет.