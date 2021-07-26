В Крыму полиция выявила более ста нарушений на морских аттракционах

Новости

Японский дзюдоист Оно стал двукратным олимпийским чемпионом 14:00
Названо самое безопасное обезболивающее 13:49
Путин предложил подумать о создании новой кольцевой дороги вокруг Петербурга 13:49
В Екатеринбурге сел самолет с отказавшим автопилотом 13:45
Турция не планирует вводить ограничения для туристов из РФ 13:44
Песков: Запись обращения к Путину не может быть поводом для штрафа 13:38
В "Белавиа" рассказали о причинах экстренной посадки самолета в Домодедово 13:28
Госавтоинспекция Москвы выявила 1,5 тысячи нарушений с июня 13:23
КПРФ подаст жалобу в Верховный суд на исключение Грудинина из партсписка 13:21
Росздравнадзор напомнил поликлиникам о правилах вакцинации 13:20
Вычислен второй подозреваемый в убийстве полицейского в Ставрополе 13:15
Открыта регистрация на Международный таможенный форум-2021 13:05
Минприроды: За неделю потушено более 600 лесных пожаров 13:01
"Белавиа" пришлет самолет за пассажирами севшего в Домодедово лайнера 13:00
Президентские выплаты на детей в Подмосковье начнут выплачивать с 16 августа 12:59
Стало известно, когда построят новую дорогу из Москвы в Екатеринбург 12:59
Привившиеся пенсионеры получат "коробку здоровья" в Гостином дворе 12:48
Регионы забрали из Фонда дольщиков заявки по 34 проблемным домам 12:28
Голикова рассказала, как будут назначаться пособия и выплаты 12:25
Кузнецова поддержала запрет суррогатного материнства для иностранцев 12:22
Пассажиров рейса "Белавиа" доставят в терминал Домодедово 12:18
В 2021 году в Москве планируется открытие 14 гостиниц - Сергунина 12:10
Памфилова попросила регионы помогать кандидатам при сборе подписей 11:55
В Оренбуржье трех девочек ударило током во время селфи на крыше вагона 11:53
В МИД РФ прибыл представитель посольства Японии 11:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
Александр Бастрыкин - о громких расследованиях и необходимости более жестких норм в сфере госзакупок
Александр Бастрыкин - о громких расследованиях и необходимости более жестких норм в сфере госзакупок
Как российские туристы отдыхают и спасают бюджет Республики Абхазия
Как российские туристы отдыхают и спасают бюджет Республики Абхазия
26.07.2021 13:00
Рубрика: Власть

В Крыму полиция выявила более ста нарушений на морских аттракционах

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

Крымское линейное управление МВД России на транспорте зафиксировало более 100 нарушений при использовании маломерных судов и организации водных аттракционов на пляжах полуострова. Также в отношении владельцев гидроциклов, "бананов" и "ватрушек" возбуждены два уголовных дела. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Евпатории выявили более 600 нелегальных гостевых домов

Спецоперация "Курорт", организованная силами транспортной полиции, прокуратуры, госинспекции по маломерным судам МЧС и минтуризма Крыма, стартовала на побережье полуострова 1 июля. В первую очередь, проверяющих интересовали пляжи курортных поселков и городов. Рейды одновременно прошли в Алуште, Коктебеле и Евпатории.

- В результате зарегистрировано более 100 нарушений в области законодательства России в части небезопасного использования маломерных судов в коммерческих целях, - пояснили в пресс-службе ЛУ МВД России на транспорте. - Возбуждено два уголовных дела по статье 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", связанных с получением травм на водных аттракционах.

На евпаторийском пляже "Лазурный берег" зафиксировано четыре случая захода скутеров в пляжную зону. У трех судоводителей не было документов на право управления гидроциклами. При этом два из них буксировали надувные аттракционы с пассажирами. В Алуште 26-летний судоводитель перевозил на своем катере 21 человека, в том числе детей, вместо предусмотренных техпаспортом 12-ти. А в Коктебеле 35-летний капитан судна в погоне за прибылью принял на борт маломерного судна 42 человека вместо 12.

- В отношении всех зарегистрированных случаев нарушения законодательства транспортные полицейские проводят проверки для принятия процессуальных решений, - рассказали в ведомстве. - Гостей и жителей Республики Крым просим не пользоваться услугами перевозчиков без разрешительных документов.

В регионах Власть Безопасность Правоохранительная система Экономика Туризм Правительство МВД Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Песков прокомментировал протест Токио по поводу поездки Мишустина на Курилы
Подавший сигнал бедствия самолет "Белавиа" приземлился в Домодедово
Голикова рассказала, как будут назначаться пособия и выплаты
СК завел дело после убийства семьи отставного адмирала в Петербурге
Турция не планирует вводить ограничения для туристов из РФ
Какие законы вступили в силу в июле 2021 года
Как оформить наследство в условиях пандемии