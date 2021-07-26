В Крыму полиция выявила более ста нарушений на морских аттракционах

Крымское линейное управление МВД России на транспорте зафиксировало более 100 нарушений при использовании маломерных судов и организации водных аттракционов на пляжах полуострова. Также в отношении владельцев гидроциклов, "бананов" и "ватрушек" возбуждены два уголовных дела. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Спецоперация "Курорт", организованная силами транспортной полиции, прокуратуры, госинспекции по маломерным судам МЧС и минтуризма Крыма, стартовала на побережье полуострова 1 июля. В первую очередь, проверяющих интересовали пляжи курортных поселков и городов. Рейды одновременно прошли в Алуште, Коктебеле и Евпатории.

- В результате зарегистрировано более 100 нарушений в области законодательства России в части небезопасного использования маломерных судов в коммерческих целях, - пояснили в пресс-службе ЛУ МВД России на транспорте. - Возбуждено два уголовных дела по статье 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", связанных с получением травм на водных аттракционах.

На евпаторийском пляже "Лазурный берег" зафиксировано четыре случая захода скутеров в пляжную зону. У трех судоводителей не было документов на право управления гидроциклами. При этом два из них буксировали надувные аттракционы с пассажирами. В Алуште 26-летний судоводитель перевозил на своем катере 21 человека, в том числе детей, вместо предусмотренных техпаспортом 12-ти. А в Коктебеле 35-летний капитан судна в погоне за прибылью принял на борт маломерного судна 42 человека вместо 12.

- В отношении всех зарегистрированных случаев нарушения законодательства транспортные полицейские проводят проверки для принятия процессуальных решений, - рассказали в ведомстве. - Гостей и жителей Республики Крым просим не пользоваться услугами перевозчиков без разрешительных документов.