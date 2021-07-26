В Сочи не пропустившего "скорую" водителя лишили прав на год

В Сочи сотрудники полиции выявили водителя, который на автомобиле Lada Largus не пропустил машину скорой помощи, следовавшую на вызов. Об этом сообщили в ОГИБДД УВД Сочи.

Также нарушитель создавал помехи движению и не давал возможности совершить обгон. За рулем находился 23-летний житель другого региона. По словам молодого человека, он не слышал звук сирены и сигналы автомобиля "скорой" из-за громкой музыки в салоне.

Решением суда водитель был лишен права управления транспортным средством на один год.