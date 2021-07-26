В Сочи шесть застройщиков обвинили в хищении 3,4 млрд рублей

В Хостинский районный суд Сочи направлено уголовное дело в отношении шести жителей города-курорта и Московской области от 33 до 52 лет, обвиняемых в организации преступного сообщества и мошенничестве в сфере долевого строительства на сумму свыше 3,4 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Как выяснилось, в 2013 году 48-летний известный на курорте застройщик создал преступное сообщество и привлек к противоправному делу своих знакомых, которые по 2017 год под видом строительства в Сочи двух апартотелей и жилого комплекса "Туапсинский", расположенных по улицам Просвещения, 24, Волжской, 22 и Туапсинской, 19, привлекали деньги участников долевого строительства.

В общей сложности они похитили 3,460 миллиарда рублей у 949 жителей Краснодарского края, Москвы и Московской, Новосибирской, Иркутской, Брянской, Владимирской областей и других регионов России.

Таким образом, на имущество обвиняемых и аффилированных им лиц наложен арест на общую сумму свыше 3,5 миллиарда рублей. Расследование проводила следственная часть ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю, уточнили в пресс-службе ведомства.

На время предварительного следствия руководитель преступной группы был взят под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.