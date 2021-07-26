Вице-премьер Совмина Крыма снял кандидатуру с выборов в Госдуму

Вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов после снятия своей кандидатуры с выборов в Госдуму РФ сосредоточит свои усилия на эффективной реализации федеральной целевой программы полуострова. Об этом на своей странице ВКонтакте написал глава РК Сергей Аксенов.

Ранее Евгений Кабанов заявлял о намерении побороться за депутатское кресло в российском парламенте по одномандатному округу в Евпатории. Аксенов заявил, что считает решение Кабанова о сходе с предвыборной дистанции правильным.

- В правительстве республики Евгений Константинович отвечает за реализацию ФЦП, это очень сложный и ответственный участок, - отметил Аксенов. - Такая работа требует максимальной сосредоточенности. Он продолжит трудиться на этом участке.

- Количество моих поездок по Крыму увеличилось в разы, я побывал во многих самых дальних уголках нашей республики, увидел своими глазами наши общие успехи и проблемы, которые еще ждут своего решения, - объяснил своей решение Евгений Кабанов. - Благодаря... реализации федеральной целевой программы развития РК и Севастополя наш Крым преображается. При этом крайне важным является успешное завершение всех мероприятий этой программы. Не довести до конца начатое считаю для себя неправильным.

Напомним, в январе 2021 года правительство РФ продлили ФЦП развития крымских регионов. При этом общий объем ее финансирования вырос с 961,2 миллиарда до 1 триллиона 257 миллиардов рублей.