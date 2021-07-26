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26.07.2021 11:12

АО "Транснефть - Сибирь" заменило более 30 км нефтепровода в ХМАО-Югре

АО "Транснефть - Сибирь" выполнило после замены подключение двух участков магистрального нефтепровода (МН) Усть-Балык - Курган - Уфа - Альметьевск. Работы проводились в рамках реализации программы технического пере-вооружения предприятия.
Фото: АО "Транснефть - Сибирь" Фото: АО "Транснефть - Сибирь"
Фото: АО "Транснефть - Сибирь"

Техническое перевооружение нефтепровода велось с февраля 2020 года. Цель - обеспечение надежной эксплуатации инфраструктурных объектов МН с учетом требований промышленной и экологической безопасности.

В ходе реконструкции проведена замена линейной части трубопровода общей протяженностью 31,4 км. В том числе были заменены подводные переходы через безымянный ручей, реки Ай-Чепырьега и Карпыньега, их общая протяженность составила 493 м. Прокладка дюкера на подводных переходах (часть нефтепровода, состоящая из нескольких предварительно сваренных в нитку труб и прокладываемый под руслом реки) выполнена в заранее разработанную на дне траншею. Устойчивое положение трубе на подводных участках обеспечили балластирующие устройства. Также проведена сплошная футеровка дюкеров, что позволило исключить повреждение изоляционного покрытия.

Для проверки качества строительно-монтажных работ специалисты выполнили гидравлические испытания новых участков на прочность и герметичность, а также контроль качества сварных стыков и изоляционного покрытия. Дефектов не зарегистрировано. Кроме того, проведена проверка планово-высотного положения отметок сооружений трубопровода на соответствие проекту.

В целях обеспечения надежного электроснабжения объектов на линейной части МН построена вдольтрассовая линия электропередачи напряжением 10 кВ протяженностью 32 км, в том числе смонтирована 321 опора ВЛ.

В строительно-монтажных работах было задействовано до 200 рабочих и ИТР, 40 единиц специализированной техники. Работы проводились в строгом соответствии с природоохранным законодательством РФ и нормативными документами ПАО "Транснефть".

Сайт компании siberia.transneft.ru.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Сибирь"

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