Металлургический суд Челябинска накануне рассмотрел необычное и пока редкое дело об использовании электронной подписи документов. Инкассатор одного из банков заявил, что был уволен на основании допсоглашения к трудовому договору, которое он лично не подписывал - документ был завизирован его электронной подписью.

Обратившись в суд, челябинец пожаловался, что с 2003 года работал в банке охранником-инкассатором. Взысканий по службе не имел. Однако, находясь на больничном в конце прошлого года, неожиданно узнал, что уволен, якобы дав добровольное согласие на прекращение трудового договора.

- Будучи на приеме у врача, я вдруг получил на банковскую карту заработную плату примерно за четыре месяца, - сообщил истец в суде. - Конечно, сразу позвонил на работу. В управлении кадров мне разъяснили, что это компенсация за увольнение по соглашению сторон. Попытки объяснить, что в тот день я подписать ничего не мог, кадровиков не убедили. На соглашении стояла моя электронная подпись.

По словам инкассатора, во время отпусков или временной нетрудоспособности его ключ к электронной подписи традиционно хранился в индивидуальной ячейке в подразделении инкассации. Однако достать его при желании мог любой осведомленный сотрудник, поскольку ключи от самой ячейки инкассатор хранил в шкафу раздевалки. А шкаф этот из-за объемного бронежилета и формы никогда не закрывался. Как, кстати, и у других инкассаторов.

- Вероятно, моим ключом, пока я был на больничном, воспользовался кто-то из заинтересованных в сокращении штата сотрудников банка, - заявил в суде истец.

Юристы банка с такой версией не согласились и настаивали, что дополнительное соглашение о расторжении трудового договора было подписано непосредственно инкассатором. Его электронная подпись поставлена на документе 25 ноября в 06.51 по московскому времени, и это подтверждено проверкой, проведенной в связи с увольнением сотрудника. Она идентифицировала сертификат и личный электронный ключ инкассатора, заверили они в суде.

Попытки объяснить, что инкассатор подписать ничего не мог, кадровиков не убедили: на заявлении стояла его электронная подпись

Напомним, сертификат содержит информацию о владельце электронной подписи. А его индивидуальный "закрытый ключ" является кодовым паролем, подтверждающим, что подпись поставил именно он. Именно поэтому этот ключ должен всегда храниться у владельца подписи и никому не передаваться. А в случае утери немедленно блокироваться в выпустившей его организации. Но если ключом в отсутствии владельца воспользовался другой сотрудник, то как это доказать?

- Подобные случаи крайне редки, и доказать их очень сложно, - сообщил челябинский юрист, эксперт ОНФ Вячеслав Курилин. - Даже если ключ украден и с его помощью мошенники вывели со счетов фирмы крупные суммы, отвечать за это приходится бухгалтеру. Ведь ответственность за сохранность ключа целиком и полностью лежит на его владельце.

Однако инкассатору удалось убедить суд, что в момент, когда подписывалось соглашение к его трудовому договору, он сам находился на другом конце города и воспользоваться электронным ключом возможности не имел. Это подтвердили свидетели, а также детализация звонков с его мобильного телефона, представленная оператором по запросу суда.

Заслушав все стороны и изучив заключение прокурора, также посчитавшего расторжение трудового договора без согласия работника незаконным, суд аннулировал и допсоглашение к трудовому договору, и основанный на нем приказ об увольнении. По решению суда работодатель должен выплатить ему заработную плату за месяцы вынужденного прогула, компенсацию морального вреда и расходы на оплату услуг законного представителя.

Комментарий

Светлана Кондратьева, представитель объединения защиты прав потребителей:

- Электронная подпись(ЭП), как законный аналог собственноручной, применяется в стране с начала "нулевых". Однако массовое распространение получила сравнительно недавно. К примеру, с 2017 года закон разрешил использовать усиленную квалифицированную ЭП для подачи документов в суды, что очень упростило работу юристов. Сегодня действует три вида электронной подписи. Простая - это просто пароль и логин, которыми вы обычно пользуетесь для регистрации на сайтах. Неквалифицированная, состоящая из сертификата и личного ключа, - ее используют для внутреннего, а иногда и внешнего документооборота с партнерами, если они договорились о правилах ее применения. И усиленная квалифицированная ЭП, которая имеет дополнительную защиту. Документ, завизированный такой подписью, уже не может быть изменен, и его юридическая сила признается автоматически согласно закону "Об электронной подписи".