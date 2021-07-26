Новости

Россия заняла второе место по дешевизне бензина среди стран Европы 01:35
Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа 00:48
Хорватия ужесточила требования к приезжающим из России туристам 00:26
В Мордовии произошло ДТП с 3 погибшими и 4 пострадавшими 25.07.2021
Комплексы ПВО "Бук-М2Э" успешно отразили ракетную атаку в Сирии 25.07.2021
Премьер-министр Ирака: Багдаду не нужна помощь США в борьбе с боевиками 25.07.2021
Президент Мексики предложил объявить Кубу объектом Всемирного наследия 25.07.2021
Памятник боровшимся с фашизмом казахстанцам установили в Молдавии 25.07.2021
Самое большое с начала мая число заболевших COVID-19 выявили в Турции 25.07.2021
США продолжат бомбить Афганистан в случае новых наступлений талибов 25.07.2021
На Кубани обнаружили останки девяти солдат, погибших в 1943 году 25.07.2021
Курс биткоина превысил 34 тысячи долларов 25.07.2021
В России создадут 36 лабораторий для выявления новых вирусов 25.07.2021
Главный турецкий инфекционист вновь призвал ограничить въезд россиян 25.07.2021
Депутат Госдумы Гаврилов обозначил угрозу "духовного" ковида 25.07.2021
"Краснодар" разгромил "Урал" в матче первого тура РПЛ 25.07.2021
Минина: Подержав "серебро" в руках, поняла, что счастлива 25.07.2021
В Госдуме предложили добавить графу "национальность" в паспорта 25.07.2021
В детском мультике Disney впервые появится "небинарный" персонаж 25.07.2021
В Забайкалье открылось движение пассажирских поездов по Транссибу 25.07.2021
Офис Меркель обещает невакцинированным серьезные ограничения 25.07.2021
Глава Дона поздравил Коробейникову с бронзовой медалью на Олимпиаде 25.07.2021
Историческую площадку "От парохода до атомохода" открыли в Кронштадте 25.07.2021
Минздрав рассказал, кому не стоит прививаться "ЭпиВакКороной" 25.07.2021
Украинский канал вернул "Сватам" русский язык после шквала критики 25.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
Осенью 2022 года вступят в силу новые образовательные стандарты
Осенью 2022 года вступят в силу новые образовательные стандарты
26.07.2021 01:00
Рубрика: Происшествия

В Челябинске руководители одного из банков воспользовались электронной подписью сотрудника, чтобы уволить его с работы

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 166(8517)
Металлургический суд Челябинска накануне рассмотрел необычное и пока редкое дело об использовании электронной подписи документов. Инкассатор одного из банков заявил, что был уволен на основании допсоглашения к трудовому договору, которое он лично не подписывал - документ был завизирован его электронной подписью.
Пока инкассатор был на больничном, кто-то воспользовался ключом к его электронной подписи. Фото: photoxpress Пока инкассатор был на больничном, кто-то воспользовался ключом к его электронной подписи. Фото: photoxpress
Пока инкассатор был на больничном, кто-то воспользовался ключом к его электронной подписи. Фото: photoxpress

Обратившись в суд, челябинец пожаловался, что с 2003 года работал в банке охранником-инкассатором. Взысканий по службе не имел. Однако, находясь на больничном в конце прошлого года, неожиданно узнал, что уволен, якобы дав добровольное согласие на прекращение трудового договора.

На Урале директора школы наказали за увольнение повара из-за конфликта

- Будучи на приеме у врача, я вдруг получил на банковскую карту заработную плату примерно за четыре месяца, - сообщил истец в суде. - Конечно, сразу позвонил на работу. В управлении кадров мне разъяснили, что это компенсация за увольнение по соглашению сторон. Попытки объяснить, что в тот день я подписать ничего не мог, кадровиков не убедили. На соглашении стояла моя электронная подпись.

По словам инкассатора, во время отпусков или временной нетрудоспособности его ключ к электронной подписи традиционно хранился в индивидуальной ячейке в подразделении инкассации. Однако достать его при желании мог любой осведомленный сотрудник, поскольку ключи от самой ячейки инкассатор хранил в шкафу раздевалки. А шкаф этот из-за объемного бронежилета и формы никогда не закрывался. Как, кстати, и у других инкассаторов.

- Вероятно, моим ключом, пока я был на больничном, воспользовался кто-то из заинтересованных в сокращении штата сотрудников банка, - заявил в суде истец.

Юристы банка с такой версией не согласились и настаивали, что дополнительное соглашение о расторжении трудового договора было подписано непосредственно инкассатором. Его электронная подпись поставлена на документе 25 ноября в 06.51 по московскому времени, и это подтверждено проверкой, проведенной в связи с увольнением сотрудника. Она идентифицировала сертификат и личный электронный ключ инкассатора, заверили они в суде.

Попытки объяснить, что инкассатор подписать ничего не мог, кадровиков не убедили: на заявлении стояла его электронная подпись

Напомним, сертификат содержит информацию о владельце электронной подписи. А его индивидуальный "закрытый ключ" является кодовым паролем, подтверждающим, что подпись поставил именно он. Именно поэтому этот ключ должен всегда храниться у владельца подписи и никому не передаваться. А в случае утери немедленно блокироваться в выпустившей его организации. Но если ключом в отсутствии владельца воспользовался другой сотрудник, то как это доказать?

Глава Пенсионного фонда Челябинской области задержан по делу о взятке

- Подобные случаи крайне редки, и доказать их очень сложно, - сообщил челябинский юрист, эксперт ОНФ Вячеслав Курилин. - Даже если ключ украден и с его помощью мошенники вывели со счетов фирмы крупные суммы, отвечать за это приходится бухгалтеру. Ведь ответственность за сохранность ключа целиком и полностью лежит на его владельце.

Однако инкассатору удалось убедить суд, что в момент, когда подписывалось соглашение к его трудовому договору, он сам находился на другом конце города и воспользоваться электронным ключом возможности не имел. Это подтвердили свидетели, а также детализация звонков с его мобильного телефона, представленная оператором по запросу суда.

Заслушав все стороны и изучив заключение прокурора, также посчитавшего расторжение трудового договора без согласия работника незаконным, суд аннулировал и допсоглашение к трудовому договору, и основанный на нем приказ об увольнении. По решению суда работодатель должен выплатить ему заработную плату за месяцы вынужденного прогула, компенсацию морального вреда и расходы на оплату услуг законного представителя.

Комментарий

Светлана Кондратьева, представитель объединения защиты прав потребителей:

- Электронная подпись(ЭП), как законный аналог собственноручной, применяется в стране с начала "нулевых". Однако массовое распространение получила сравнительно недавно. К примеру, с 2017 года закон разрешил использовать усиленную квалифицированную ЭП для подачи документов в суды, что очень упростило работу юристов. Сегодня действует три вида электронной подписи. Простая - это просто пароль и логин, которыми вы обычно пользуетесь для регистрации на сайтах. Неквалифицированная, состоящая из сертификата и личного ключа, - ее используют для внутреннего, а иногда и внешнего документооборота с партнерами, если они договорились о правилах ее применения. И усиленная квалифицированная ЭП, которая имеет дополнительную защиту. Документ, завизированный такой подписью, уже не может быть изменен, и его юридическая сила признается автоматически согласно закону "Об электронной подписи".

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

Главное сегодня

Опубликовано видео допроса задержанного за избиение амурского министра
Севастополь 10-й день подряд обновляет антирекорд по COVID-19
За сутки в России подтверждено 24072 случая COVID-19 в 85 регионах
Участница восьми Олимпиад гимнастка Чусовитина объявила о завершении карьеры
Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником
На огненной черте: как в Якутии борются с лесными пожарами
В полиции рассказали о самых популярных способах обмана пенсионеров