На Урале показали картины людей с ментальной инвалидностью

Выставка живописных работ людей с ментальной инвалидностью открылась в Первоуральске - городе-спутнике Екатеринбурга.

Авторы картин - подопечные некоммерческой организации "Благое дело", которым от 18 до 60 лет. В художественной мастерской они занимаются не только живописью, но и столярным делом и керамикой, валянием шерсти и шитьем. Так что, особые художники не просто проходят реабилитацию с помощью творчества и ремесел, но имеют возможность заработать: в мастерскую поступают заказы на тапочки, шапки и сувениры, часть продукции реализуется через интернет-магазин.

"Благое дело" вот уже несколько лет организует для людей с ментальной инвалидностью сопровождаемое проживание. В специальных квартирах подопечные учатся самостоятельности: готовить, делать уборку, ходить в магазин и, конечно, осваивают различные профессии, работая в мастерских.

В декабре прошлого года некоммерческая организация и Инновационный культурный центр приступили к реализации масштабного инклюзивного проекта "Социополис", в рамках которого и проходит выставка. Существенный пласт жизни проекта - творчество. Его участники танцевали и музицировали, пели и рисовали: искусство - наиболее эффективный способ людям с ментальной инвалидностью влиться в социум, познать себя.