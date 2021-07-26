Суд в Екатеринбурге рассмотрит иск певца Костюшкина к Монеточке

Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил на 17 августа рассмотрение иска о нарушении отношений, связанных с защитой прав потребителей, поданного певцом Стасом Костюшкиным (бывшим участником дуэта "Чай вдвоем") к певице Монеточке.

По мнению представителей музыканта, уральская исполнительница использовала его трек, тем самым нарушив закон.

Ранее адвокат Роман Лалоян рассказал о сути претензий на своей странице в Instagram: певец обратился в суд с иском о взыскании с Монеточки (Елизаветы Гырдымовой) денежных средств в размере 900 тысяч рублей за использование его композиции "Женщина, я не танцую" в ее произведении под названием "Мама, я не зигую". По словам юриста, девушка обработала песню, использовала ее на концертах, чем не дала возможности заработать Костюшкину.

"Думаю, мы увеличим свои требования уже в ходе судебного разбирательства, когда получим от площадок данные о монетизации данного трека", - отметил Лалоян.