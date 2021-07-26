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26.07.2021 10:17
Рубрика: Общество

Ученые нашли в овощах и фруктах основу для лекарств против рака

Текст: Татьяна Воробьева
Ученые из России, Китая и Индии исследовали вещества, содержащиеся в овощах и фруктах, и их противораковые свойства.

Для анализа взяли три десятка соединений и с помощью компьютерного моделирования определили, какие группы веществ и как воздействуют на белки в клетках при профилактике и терапии опухолей. В будущем это поможет создать новые мощные препараты против онкологических заболеваний.

Фото: iStock
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"Мы определили пул терапевтических мишеней, на которые впоследствии будут воздействовать препараты. К примеру, это антиапоптотические (предотвращают апоптоз - регулируемый процесс программируемой клеточной гибели) и проапоптотические (вызывают апоптоз) белки, протеинкиназы и другие. Но ключевой мишенью для лекарств является фосфатидилинозитол-3-киназа. Именно этот энзим влияет на мутации при раке, перестройку и амплификацию генов (один из механизмов активации онкогенов в процессе развития опухоли - прим.ред.)", - говорит ведущий научный сотрудник лаборатории органического синтеза УрФУ, профессор РАН Григорий Зырянов.

Ученые назвали целей ряд веществ, которые обладают противораковыми свойствами. Эти соединения и ферменты содержатся в таких растениях, как брокколи, капуста, шпинат, цветная капуста, морковь, салат, огурцы, помидоры, лук-порей, брюква и репа.

Для терапии разных видов рака необходимы разные природные вещества или их комбинации. Например, ресвератрол, которого много в виноградной кожице, или птеростильбен из плодов черники подавляют метастазы стволовых клеток при раке груди. А индол-3-карбинол, содержащийся в капусте, защищает клетки при раке толстой кишки.

Восточная медицина полагает, что эффективные лекарства против онкозаболеваний можно получить из природных источников. Эту гипотезу проверила международная группа ученых: больные клетки, действительно, останавливают развитие под воздействием определенных комбинаций пищевых соединений. Было отобрано десять наиболее перспективных соединений для дальнейшего изучения.

Подробнее об исследовании можно прочитать в журнале Scientific Reports, передает пресс-служба Уральского федерального университета.

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