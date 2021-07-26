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26.07.2021 15:50
Рубрика: Происшествия

В Челябинске пациентка "скорой" на ходу выпрыгнула из машины

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Фото: Пресс-служба ГИБДД Челябинска Фото: Пресс-служба ГИБДД Челябинска
Фото: Пресс-служба ГИБДД Челябинска

В Челябинске выясняют обстоятельства трагического инцидента с автомобилем "скорой помощи", пассажирка которого на ходу выскочила из салона на проезжую часть. Женщина получила смертельные травмы.

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- Сегодня в половине шестого утра в Челябинске на Троицком тракте 61-летний водитель скорой в процессе движения допустил выпадение пассажира из салона автомобиля, - сообщили в пресс-службе городской госавтоинспекции. - В результате происшествия 42-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

По предварительным данным, погибшая страдала психическим расстройством и доставлялась в психоневрологический диспансер. Обстоятельства, при которых ей удалось выскочить из машины, выясняются, отметили в полиции.

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