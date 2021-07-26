В Челябинске пациентка "скорой" на ходу выпрыгнула из машины

В Челябинске выясняют обстоятельства трагического инцидента с автомобилем "скорой помощи", пассажирка которого на ходу выскочила из салона на проезжую часть. Женщина получила смертельные травмы.

- Сегодня в половине шестого утра в Челябинске на Троицком тракте 61-летний водитель скорой в процессе движения допустил выпадение пассажира из салона автомобиля, - сообщили в пресс-службе городской госавтоинспекции. - В результате происшествия 42-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

По предварительным данным, погибшая страдала психическим расстройством и доставлялась в психоневрологический диспансер. Обстоятельства, при которых ей удалось выскочить из машины, выясняются, отметили в полиции.