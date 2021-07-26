В Екатеринбурге сел самолет с отказавшим автопилотом

В екатеринбургском аэропорту Кольцово благополучно приземлилось пассажирское воздушное судно, у которого в полете отказал автопилот.

Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, 26 июля при выполнении рейса U6-206 по маршруту Минеральные воды - Екатеринбург командир экипажа сообщил об отказе автопилота.

Лайнер сел в столице Среднего Урала в ручном режиме в 14.05, никто не пострадал. На борту находились 130 пассажиров, в том числе - 21 ребенок, и шестеро членов экипажа.

Надзорное ведомство проверяет соблюдение законодательства о безопасности полетов.