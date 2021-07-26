В Югре разработают стратегию развития региона

Сейчас в регионе полным ходом идет разработка Стратегии социально-экономического развития до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года. По сути, в Югре заглянут в будущее с прицелом на 30 лет вперед.

Работа над документом ведется по поручению главы региона Натальи Комаровой.

- Стратегия развития на 15 лет вперед с прицелом видения до 2050 года должна содержать решения, которые обеспечат достижение национальных целей развития, и быть синхронизирована с единым планом по их воплощению, - нацеливает югорчан губернатор.

Как отмечают эксперты, этот документ необходим для успешного развития округа на долгие годы вперед. Как не раз отмечала "Российская газета", сегодня Югра стабильно находится в топе всех основных рейтингов социально-экономического развития регионов страны. По итогам прошлого года общий объем инвестиций в Югре превысил триллион рублей. Чтобы регион смог и дальше сохранять и улучшать свои позиции в экономике и социальной сфере, властям и аналитикам нужно уже сегодня отчетливо видеть, как и в каком направлении Югра будет развиваться в будущем. Отметим: ранее стратегия развития региона рассматривала промежуток до 2030 года, сейчас, по поручению Натальи Комаровой, решено перенести горизонт планирования до 2050 года. По сути, составить прогноз развития региона, когда в активный возраст войдут югорчане, которые родились только сегодня.

- Экономика Югры в значительной мере опирается на добычу углеводородов, - отмечает руководитель центра управления знаниями в Международном институте проблем управления Сергей Переслегин. - Да, нефть и газ еще долго будут основными источниками энергии в мире, но мы должны понимать, что зашкаливающих цен на это сырье больше не будет. В перспективе ориентироваться нужно на коридор в 40-60 долларов за баррель нефти. В перспективе ближайших десятилетий измениться может многое, поэтому выстраивать стратегию и тактику развития нужно уже сейчас.

Так какими будут главные векторы развития?

Как отмечает заместитель директора департамента экономического развития Югры Лариса Шанаурина, новым отдельным блоком в окружной стратегии развития станет направление по стратегическому управлению регионом. Оно включает выстраивание и прогнозирование инвестиционной стратегии, концепций пространственного развития и кадрового потенциала региона.

При этом, по словам главы ведомства, разработка планов развития будущего региона обязательно будет проходить с учетом тех ориентиров, которые определяет регионам правительство России.

- Мы начинаем эту работу, и глава Югры Наталья Комарова нацеливает нас на то, чтобы мы как можно активнее привлекали к разработке этого важного документа неравнодушных югорчан, общественные организации. И это важно сделать именно сейчас, на самом начальном этапе, а не тогда, когда стратегия будет уже сформирована и ее останется только обсуждать. Важно, чтобы ничего не было упущено, чтобы все значимые предложения были учтены. Это самое основное, самое главное.

Обсуждение будет проходить и в онлайн-, и в офлайн-формате, на краудсорсинговых площадках, таких как, например, "Открытая экономика", "Персонифицированная социальная платформа", "Образцовая промышленность" и других.

- Каждый неравнодушный гражданин, каждый человек, проживающий в Югре, обязательно внесет свою лепту в важный стратегический документ, - отметила Лариса Шанаурина.

Какие предложения по внесению в стратегию развития на ближайшие десятилетия звучат сегодня? Исходя из принципа, что Югра - это не только нефть и газ, аналитики предлагают обратить взор на кладовые Урала, богатые редкоземельными металлами. Сейчас именно это сырье считается наиболее востребованным в мире.

Как отмечают эксперты, очень важно уделить внимание и сельскому хозяйству Югры, причем этот вопрос должен решаться параллельно с развитием новых технологий.

- Когда происходит какое-то ЧП, все, кроме еды, становится неважным, - отмечает Сергей Переслегин.

Отметим: в середине XX века округ обеспечивал население картофелем и овощами, здесь выращивали овес, пшеницу, ячмень и другие зерновые культуры, успешно занимались скотоводством и производством молочной продукции. Очевидно, сельское хозяйство, обеспечение югорачан продуктами собственного производства останется одним из приоритетов развития и в перспективе, на десятилетия вперед.

Важное предложение при формировании образа региона будущего предлагает учесть директор департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин

- Я считаю, необходимо использовать те ресурсы, которые у нас уже есть: холод и генерацию энергии. Нужно создавать условия, чтобы в округ заходили компании для строительства центров обработки данных (ЦОД). Для них главное - стабильное электричество и теплоотвод. Наш суровый климат - отличное подспорье. При этом строительство ЦОД интересует не только отечественные компании, но и иностранные. Мы в состоянии создать в Югре целый IT-парк - необходимы готовые электрические мощности, технологии "фри-кулинга" (охлаждения) и экономическая поддержка. Сейчас в мире идет информационный взрыв: количество данных удваивается каждые два месяца, и скорость растет. За последние пять лет человечество сгенерировало столько информации, сколько не создавало вообще никогда в своей истории. Исландия, например, на создании ЦОД уже зарабатывает.

Какой предстанет Югра через 30 лет, насколько успешным будет ее развитие, во многом зависит от того, как стратегически верно будет выстроен план развития региона на долговременную перспективу. Причем зависит это и от того, насколько деятельное участие примут в разработке этого плана и сами жители.