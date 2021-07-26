Видео: На Урале в мраморном карьере выступили певчие монастыря

В действующем мраморном карьере под Екатеринбургом состоялся концерт этнической музыки. Он стал завершающим аккордом арт-фестиваля "Мраморная миля", который продолжался две недели.

Квартет мужского монастыря Ганина яма исполнил сербские, грузинские и греческие песнопения, армянские музыканты заполнили чашу карьера звуками дудука. Настоящими звездами фестиваля стали марийские исполнительницы из коллектива "Ший памаш", которые пели в сопровождении рок-музыкантов.

Три автора - Кирилл Крохолев из Белоруссии, Тамила Маматова из Киргизии и Лука Радоевич из Сербии - ваяли скульптуры из серого уральского камня. Едва успев отмыться от мраморной пыли, они тоже стали зрителями концерта.

Фестиваль прошел в уральском селе уже в четвертый раз. Его организует фонд "Идея" при поддержке Фонда президентских грантов. И участие этнических коллективов разных народов - неслучайный выбор при составлении его программы.

- Через Мраморское проходит граница Европы и Азии, и тема общности евразийского пространства стала для нас определяющей, - говорит Эльмира Самохина, вдохновитель и организатор фестиваля. - День мраморной музыки показывает, что Горнозаводская цивилизация может стать еще и культурным пространством.

Справка "РГ"

Мрамор в селе добывают с XVIII века. Горная порода образовалась на месте древнего моря, которое разделяло Европу и Азию. Собственно "Мраморная миля" - это экскурсионный маршрут, который связывает достопримечательности старинного села.