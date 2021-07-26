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26.07.2021 21:50
Рубрика: Общество

Родители стали нанимать "перелетных нянь" для турпоездок

Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 167(8518)
У родителей набирает популярность услуга "перелетная няня", рассказала "РГ" президент ассоциации компаний по подбору домашнего персонала Натали Линькова. Состоятельные семьи стали приглашать работников в Европу и ОАЭ, при этом предлагая полный пансион и хорошую зарплату.
Многие родители и в отпуске за границей готовы доверить ребенка только привычной российской няне. Фото: Nadezhda1906 / iStock Многие родители и в отпуске за границей готовы доверить ребенка только привычной российской няне. Фото: Nadezhda1906 / iStock
Многие родители и в отпуске за границей готовы доверить ребенка только привычной российской няне. Фото: Nadezhda1906 / iStock

Если семья берет няню в отпуск на российский или зарубежный курорт, то оплачивает за работника перелет, проживание, еду и прочий "туристический" соцпакет, говорится в материалах компании "Помогатель.ру". В частности, на работодателя ложится оплата визы и других сопутствующих сервисов. При этом хорошим тоном считается выдать работнику определенную сумму на сувениры и другие расходы в свободное время. Оно у "перелетных нянь" обязательно есть, продолжает Натали Линькова. "Чаще всего это один выходной, когда работник может отдохнуть или побыть наедине с собой", - отмечает глава ассоциации.

Фото: Сергей Михеев
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Нянь за рубеж стали приглашать даже в том случае, если при отеле есть собственный персонал по присмотру за детьми, говорят эксперты "Помогателя.ру". Родители не всегда доверяют новым людям и стараются подобрать проверенного помощника даже в дорогих гостиницах. Стремление это настолько велико, что состоятельные семьи не против оплатить не только пансион и саму работу, но и "плюшки". Нередко няням за счет родителей давали посещать языковые курсы, SPA-центры, театры и выставки. "Буквально на той неделе одна наша мама выразила готовность оплачивать няне тренера по теннису, потому что ее дети очень любят этот вид спорта", - сообщили в компании "Бабушка на час".

"Перелетные няни" нужны не только на отпуск. Пандемия открыла для многих семей возможность работать удаленно. Соответственно, зажиточные россияне получили реальный шанс переехать за границу в собственную ранее приобретенную недвижимость на более-менее осязаемый срок: от месяца до двух лет. Например, недавно одна из семей "выписала" няню на долгий срок в Дубай. "Один из главных критериев работодателей - у няни не должно быть никаких обязательств в России, - говорит Натали Линькова. - При этом возраст особенного значения не имеет"..

Зарплата разъездных нянь сопоставима с московской - от 80 до 180 тысяч рублей

Зарплата разъездных нянь сопоставима с московской - от 80 до 180 тысяч рублей. На более высокие оклады при "прочих равных" могут претендовать те, кто знает несколько языков, имеет водительские права и опыт вождения за границей.

Регионы

Жители Омска пока не готовы платить за "перелетных" нянь для турпоездок. В городе востребована другая услуга по уходу за детьми на время отпуска. "Родители могут оставить детей с няней в городе. Или взять ее с собой в местный санаторий, на дачу, - пояснила "РГ" руководитель проекта "Экспресс-няня" Кристина Шуцких. - В сутки такой уход им обходится в 3840 рублей". В случае дальнего путешествия помимо работы по уходу за детьми родители оплачивают проезд и питание няни. Если родители оставляют ребенка в Омске, а сами уезжают, в ее обязанность входит постоянный контакт со взрослыми, фото- и видеоотчеты. "Видео порадовало и успокоило. - Няня не только обеспечила ребенку полноценный уход, но еще с ним рисовала, устраивала конкурсы и даже придумала игру. Мы бы так точно не смогли", - признаются родители.

Фото: iStock
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На Вологодчине тоже нет такой практики, когда родители берут с собой на отдых помощницу по уходу за детьми. В муниципалитетах приглашают нянь на дневное или вечернее время, чтобы, например, забрать ребенка из детсада и отвести на кружок, а потом уже домой. Услуги таких нянь стоят от 100 до 200 рублей в час. Попадаются и заявки с проживанием в загородном доме. Но тут уже о цене две заинтересованные стороны договариваются между собой. Действует в регионе и другая услуга - профессиональные няни. Вологодчина стала участником этого пилотного проекта. Обучение проводилось в течение нескольких месяцев дистанционно, чтобы решить главную проблему - снизить очереди в ясли. Подготовили и сертифицировали 46 профессиональных нянь, которые бесплатно помогали семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

В некоторых регионах услуга "перелетные няни" не в диковинку. Как рассказала Любовь Григорьевна, воспитатель из Мордовии с более чем 30-летним стажем, она еще лет пять-семь назад работала няней и вместе подопечным и его семьей летала в Дубай. Там они жили по несколько месяцев. Любовь Григорьевна готовила мальчика к школе. Помимо неплохой зарплаты по московским меркам она выезжала с семьей на рыбалку, посещала с ними рестораны.

Подготовили Светлана Сибина, Светлана Цыганкова, Ольга Воскресенская.

Общество Семья и дети Экономика Туризм

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