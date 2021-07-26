Роман Романенко обсудил с волонтерами и "молодогвардейцами" вопросы патриотического воспитания

Патриотизм - это искреннее желание знать о славных страницах истории своей родины. Такое заявление сделал депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко во время круглого стола по вопросам патриотического воспитания молодежи.

"Любовь к Отечеству - неотъемлемая часть целостной личности. И прививать эту любовь, конечно, нужно с детства. Прошедшей весной я часто бывал в столичных школах, проводил уроки мужества, рассказывал об истории развития космонавтики и героях страны, которые обеспечили нашей державе первенство в космосе. Дети всегда слушали с огромным интересом, задавали множество вопросов - для меня это и есть патриотизм: искреннее желание знать о славных страницах истории своей родины", - сказал Герой России, открывая заседание круглого стола. Он напомнил, что патриотическое воспитание является одним из направлений программы Сергея Собянина "Лучший город Земли", которая была представлена горожанам в июне.

В обсуждении темы приняли участие генерал-майор Владимир Шейкин, депутат МО Ясенево Татьяна Джеджея, руководитель добровольческого движения "Делай добро" Марина Бильдиева, руководитель организации "Молодая гвардия Единой России" в Москве Александр Лебедев, а также представители волонтерских отрядов и "Молодой гвардии".

Марина Бильдиева рассказала о работе волонтеров в период пандемии и возросшем интересе со стороны граждан к участию в добровольческих движениях.

"Волонтерство - новая форма вовлечения молодежи в социальную деятельность и благотворительность. Быть волонтером - значит быть патриотом, ведь это проявление заботы и милосердия по отношению к соотечественникам в первую очередь", - отметила руководитель движения "Делай добро".

Александр Лебедев поделился с участниками заседания инициативой ребят из "Молодой гвардии" о создании специальной адресно-исторической игры, направленной на просвещение детей молодежи в вопросах истории населенных пунктов и улиц.

"Эта игра будет в чем-то похожа на "Монополию": карта города или района, на которую будут нанесены знаковые исторические объекты и названия улиц, с описанием событий или биографий тех людей, чье имя они носят. Участник игры посредством специальных фишек будет "путешествовать" по улицам и знакомиться с историей", - пояснил руководитель организации "Молодая гвардия Единой России" в Москве.

Роман Романенко поддержал инициативу, отметив, что реализация этой идеи может стать частью концепции патриотического воспитания, реализуемой в российских школах и вузах.