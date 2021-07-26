Роскомнадзор заблокировал сайт Навального

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту блогера Алексея Навального. Меры были приняты по требования Генпрокуратуры, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис проверки ограничения доступа к сайтам.

Отмечается, что основание для внесения сайта в реестр стала статья 15.3 Закона об информации, информационных технологиях и о защите информации. Она предусматривает возможность ограничения доступа к интернет-страницам, если они содержат, в частности, призывы к массовым беспорядкам или экстремистской деятельности.