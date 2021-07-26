Роспотребнадзор напомнил о штрафах за дискриминацию инвалидов и детей

В нынешнем году выписано десять штрафов продавцам за отказ гражданам в предоставлении товаров или услуг по причинам, связанным с состоянием их здоровья, ограничением жизнедеятельности или возрастом, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Так, например, Нижнетагильский территориальный отдел Роспотребнадзора оштрафовал магазин KARI за то, что продавцы отказали инвалиду-сердечнику в просьбе выключить охранные рамки.

Отмечается, что житель города с кардиостимулятором отправился за обувью. На входе в магазин он попросил продавцов отключить охранные рамки, которые могли вызвать сбой прибора. Однако инвалиду отказали, несмотря на предъявленное им удостоверение владельца кардиостимулятора. Мужчина вызвал полицию, в результате KARI выписали штраф в размере 150 тысяч рублей.

Роспотребнадзор напомнил, что за дискриминацию пожилых людей, инвалидов или детей размер штрафа может составить до 50 тысяч рублей для продавцов, полмиллиона - для организаций. Ответственность последует в том случае, если отказ не мотивирован законными основаниями.