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26.07.2021 09:45
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор напомнил о штрафах за дискриминацию инвалидов и детей

Текст: Елена Манукиян

В нынешнем году выписано десять штрафов продавцам за отказ гражданам в предоставлении товаров или услуг по причинам, связанным с состоянием их здоровья, ограничением жизнедеятельности или возрастом, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Фото: iStock
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Так, например, Нижнетагильский территориальный отдел Роспотребнадзора оштрафовал магазин KARI за то, что продавцы отказали инвалиду-сердечнику в просьбе выключить охранные рамки.

Отмечается, что житель города с кардиостимулятором отправился за обувью. На входе в магазин он попросил продавцов отключить охранные рамки, которые могли вызвать сбой прибора. Однако инвалиду отказали, несмотря на предъявленное им удостоверение владельца кардиостимулятора. Мужчина вызвал полицию, в результате KARI выписали штраф в размере 150 тысяч рублей.

Роспотребнадзор напомнил, что за дискриминацию пожилых людей, инвалидов или детей размер штрафа может составить до 50 тысяч рублей для продавцов, полмиллиона - для организаций. Ответственность последует в том случае, если отказ не мотивирован законными основаниями.

Общество Соцсфера Соцзащита Правительство Роспотребнадзор

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