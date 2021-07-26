Росрыболовство зафиксировало снижение оптовых цен на рыбу

Оптовые цены на мороженую рыбу в России на минувшей неделе продолжили снижаться. Об этом говорится в сообщении Росрыболовства.

По данным ведомства, в Дальневосточном регионе по мере возрастания темпов путины оптовой стоимость горбуши снизилась до 255 рублей за кг с 275 рублей неделей ранее. Также сократились на 4,4% цены на тихоокеанскую сельдь - до 65 рублей за кг. Цены на остальные виды мороженой рыбы не изменились: минтай стоит 73 рубля за кг, камбала - 65 рублей, тихоокеанская треска - 163 рубля за кг.

"На Северо-Западе продолжалось удешевление трески на 2,3% - до 210 рублей за кг, скумбрии - на 5,9%, до 160 рублей за кг. В центральных регионах активный завоз атлантической скумбрии летнего вылова способствовал ее удешевлению на 8,6%, до 160 рублей за кг", - отмечается в материалах.

В них добавляется, что также снизилась оптовая цена на минтай на 2,2% - до 91 рубль за кг. Цены на другие виды мороженой рыбы сохраняли стабильность.