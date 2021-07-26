Из-за нового налога России придется платить ЕС более миллиарда евро в год

Сумма трансграничного углеродного налога, предложенного ЕС, может составить для России 1,1 миллиарда евро. Именно столько в общей сложности заплатят российские поставщики железа, стали, алюминия и удобрений, когда он начнет взиматься полной мере, рассчитали эксперты РБК по методике, заверенной Минэкономразвития.

Отмечается, что специальным налогом Евросоюз хочет обложить импортеров "грязных" товаров для того, чтобы сократить выбросы парниковых газов к 2030 году не меньше чем на 55% относительно 1990 года.

Больше всего России придется заплатить за ввоз железа и стали (655 миллионов евро) и азотных удобрений (398 миллионов евро). Не исключено, что в будущем углеродный налог распространится и на другие товары, например, нефтепродукты. Помимо этого, Евросоюз предлагает учитывать не только "прямые" выбросы (включая тепло), но и "косвенные" выбросы (электричество) в тех случаях, когда они "существенны" (точные критерии планируется определить позднее).В прошлом году более 60% европейского импорта из России пришлось на энергоносители.

Из заключения Еврокомиссии следует, что углеродный налог может заработать в полную силу с 2035 года и будет постепенно увеличиваться с 2026 года по мере сворачивания бесплатных квот на выбросы, распределяемых среди участников европейского углеродного рынка. Больше всего он затронет Россию, Украину, Турцию, Беларусь, Албанию, Египет, Алжир, Марокко.

Как отметил глава Минэкономразвития России Максим Решетников, это существенно изменит, а в некоторых случаях и вовсе остановит традиционную двустороннюю торговлю между Россией и странами ЕС. "Уверен, есть альтернативы такой высокой цене за достижение климатических целей", - сказал министр.

В ведомстве подчеркнули, что Россия будет пытаться доказать, что предлагаемый углеродный сбор Евросоюза не совместим с правилами Всемирной торговой организации.