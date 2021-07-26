Ростуризм создал комиссию по контролю за качеством услуг в отелях

Ростуризм создал комиссию по контролю за качеством сервиса и услуг в отелях. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В Ростуризме впервые создана и работает специальная комиссия по апелляциям, на площадке которой мы как раз отрабатываем жалобы, связанные с качеством сервиса и услуг в отелях. Мы исходим из того, что гостиницы должны каждый день, то есть всегда, соответствовать заявленному перечню стандартов, а не только тогда, когда отель получает сертификат", - заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, проверяющие будут жестко следить за соблюдением правил, вплоть до лишения классификации.

Законом регламентирована обязательность круглосуточной работы службы ресепшен независимо от звездности, ежедневная уборка, наличие питьевой воды, частота смены постельного белья и полотенец. Уборка номеров в отелях должна происходить ежедневно у всех категорий классифицированных отелей, включая отели "без звезд".