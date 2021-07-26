Росздравнадзор напомнил поликлиникам о правилах вакцинации

За непредоставление сведений о побочных реакциях у пациентов на вакцинацию поликлиники могут оштрафовать на 70 тысяч рублей, сообщили в Росздравнадзоре.

"Если пациент описывает нежелательную реакцию, ее необходимо зафиксировать и направить в Росздравнадзор", - сказал начальник отдела организации контроля качества медпродукции Росздравнадзора Кирилл Горелов, выступая на семинаре по мониторингу безопасности вакцинопрофилактики COVID-19.

Он подчеркнул, что Росздравнадзор собирает информацию о побочных реакциях на вакцины и другие лекарства. Она анализируется, после чего могут вноситься уточнения в инструкцию по применению препарата, в ряде случаев его могут запретить к использованию, заставить производителей провести дополнительные доклинические и клинические исследования.

В настоящее время сведений о новых побочных эффектах от российских вакцин, защищающих от коронавируса, в ведомство не поступало. Все ранее известные указаны в инструкциях к ним.