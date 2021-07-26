Специальные поезда "Ласточка" будут организованы для гостей форума "Армия-2021"

С 22 августа по 4 сентября, в даты проведения Международного военно-технического форума "Армия" и Международных армейских игр, специально организованные поезда "Ласточка" доставят гостей мероприятия прямым рейсом от Белорусского вокзала до станции парка "Патриот". Организатор перевозки - ОАО "РЖД", транспортный партнер форума "Армия-2021".

Поезда "Ласточка" будут курсировать дважды в день, общее время в дороге составит 1 час 45 минут.

Расписание рейсов: 7:00 (отправление от Белорусского вокзала) - 8:45 (прибытие на станцию "Парк Патриот"; 9:45 (отправление от станции "Парк Патриот") - 10:30 (прибытие на Белорусский вокзал); 11:00 (отправление от Белорусского вокзала) - 12:45 (прибытие на станцию "Парк Патриот"); 17:20 (отправление от станции "Парк Патриот") - 19:00 (прибытие на Белорусский вокзал).

Для пассажиров "Ласточек" будет доступна уникальная возможность обменять свой билет на бесплатный проход на форум "Армия", а первые 1000 гостей получат в подарок брендированную карту "Тройка".

"Как всегда, ожидается обширная программа показа возможностей современных российских вооружения и военной техники, а также продукции военного и двойного назначения отечественных и зарубежных предприятий-изготовителей", - говорится в обращении министра обороны Российской Федерации генерала армии С.К.Шойгу к участникам и гостям Международного военно-технического форума "Армия-2021".

Организаторы форума "Армия-2021" и Армейских международных игр подготовили для посетителей различные мероприятия, включая первый этап конкурса "Танковый биатлон", а также демонстрационные показы на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.

Подробности на сайте www.rusarmyexpo.ru