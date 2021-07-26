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26.07.2021 05:00
Рубрика: Власть

Срок оформления загранпаспорта не по месту прописки составит 3 месяца

Текст: Владислав Куликов
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, согласно которому срок оформления заграничных паспортов не по месту прописки составит три месяца.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что согласно закону сегодня для оформления заграничного паспорта можно обратиться в любое соответствующее подразделение миграционной службы или МФЦ вне зависимости от места прописки. При этом срок оформления документа в таком случае не установлен.

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"Подготовленная инициатива устанавливает, что при подаче заявления не по месту прописки срок оформления заграничного паспорта составит три месяца, а при подаче заявления по месту регистрации - один месяц. Такая разница во времени связана с необходимостью проведения проверок", - пояснил Владимир Груздев.

Он напомнил, что согласно закону заграничный паспорт старого образца, не содержащий электронный носитель информации, выдается сроком на пять лет; заграничный паспорт нового поколения, содержащий электронный носитель информации, выдается сроком на десять лет. Если паспорт был оформлен несовершеннолетнему, то при достижении 18 лет менять паспорт не нужно. Он будет действовать до тех пор, пока не закончится срок.

"Подготовленный законопроект также прописывает основания для принятия решения заграничных паспортов недействительными. Данные о признании документа недействительным будут отражаться в системе учета паспортов, которую ведет МВД. Недействительным документ будет считаться в случае утери, изменения персональных данных владельца (в частности, смены имени или фамилии), установления факта отсутствия у владельца гражданства РФ и так далее", - резюмировал Владимир Груздев.

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