США и Ирак объявят о завершении американской миссии в стране

США и Ирак договорились о завершении до конца 2021 года американской миссии в этой ближневосточной стране, в республике останутся только военные советники и инструктора. Как передает Associated Press, официально об этом будет объявлено после окончания переговоров президента США Джо Бадена и премьер-министра Ирака Мустафы аль-Кадими, которые в понедельник проходят в Вашингтоне.

По данным источника агентства в администрации Байдена, иракские силы безопасности прошли "боевые испытания" и доказали, что они "способны" защитить свою страну. В связи с этим присутствие американских военных больше не требуется. Однако террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ) по-прежнему представляет угрозу, поэтому в стране останутся военные советники и инструктора.

"Нет необходимости в каких-либо иностранных боевых силах на иракской земле", - заявил в интервью Associated Press аль-Кадими, добавив, что график вывода американского контингента будут зависеть от успехов в борьбе с ИГ и боевой готовности иракских сил. Именно этот график и будет обсуждаться на его переговорах с Байденом.

"Что мы хотим от присутствия США в Ираке, так это поддержки наших сил в обучении и повышении их эффективности и возможностей, а также в сотрудничестве в области безопасности", - отметил аль-Кадими.

Напомним, американские военные находятся в Ираке с 2014 года, в настоящее время их численность сокращена до 2,5 тысяч человек.