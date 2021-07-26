США намерены до конца года вывести свои войска из Ирака

По итогам переговоров президента США Джозефа Байдена и премьера Ирака Мустафы аль-Казыми, состоявшихся в Вашингтоне, должно быть объявлено о прекращении американской военной миссии на территории Ирака. Ожидается, что график вывода войск будет согласован в ближайшее время. В стране останутся иностранные военнослужащие, которые займутся обучением иракских военных, а также будут обслуживать технику. Это станет уже вторым уходом США из Ирака в нынешнем столетии.

В 2014-2015 годах американский контингент в Ираке был расширен в основном за счет летчиков. Теперь США хотят полностью вывести своих военных из Ирака. Фото: Getty Images

В настоящее время контингент регулярных частей армии США в Ираке насчитывает около 2,5 тысячи человек, и большая часть из них - это пилоты, спецназ, разведка, технические специалисты и военные инструкторы. Таким образом, вывод этого небольшого количества военнослужащих вряд ли скажется на боеспособности Багдада. Скорее, это политический жест, нужный в первую очередь Вашингтону. При этом Багдад подчеркивает, что рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с США в сфере безопасности и в разведке. Однако, подчеркнул премьер аль-Казыми в недавнем интервью агентству Associated Press, службы безопасности и армия Ирака теперь способны защитить свою страну сами, поэтому больше не нуждаются в присутствии американских военных.

Мнение

Сергей Демиденко, доцент Института общественных наук РАНХиГС:

- Сейчас возникает вопрос, возродятся ли в Ираке радикальные группировки после ухода США. Но на самом деле влияние американцев на этот процесс минимально. Появление радикалов зависит от внутренних факторов. Надо смотреть на шиитско-суннитское противостояние - у них много претензий друг к другу, и динамика в данном вопросе зависит от взаимоотношений общин разных конфессий. Иракские регулярные военные формирования подчиняются минобороны, они в основном состоят из шиитов. Наряду с ними имеется иррегулярное ополчение, которое лишь частично сотрудничает с армией, тогда как многие отряды остаются просто племенными структурами.

Боеспособность этого конгломерата вызывает вопросы. Стоит нарушиться хрупкому балансу между шиитской и суннитской общинами, как значительная часть вооруженных сил отправится защищать свои дома. Напомню, о том, что армия способна сама защитить страну, Багдад говорил и в 2014 году, когда началось победное шествие ИГИЛ (запрещена в РФ. - "РГ"), но практика показала обратное. Сейчас страна очень сильно перегрета в этно-конфессиональном и социальном планах, и новые вооруженные формирования могут возникнуть в любой момент. А любые такие организации в этом регионе всегда трансформируются в радикальные течения.

В настоящее время контингент регулярных частей армии США в Ираке насчитывает около 2,5 тысячи человек

Что касается оружия и военной техники, то их, конечно, продолжат поставлять американцы, но не только они. Во времена Саддама Хусейна значительная часть иракской армии имела советское вооружение, и оно до сих пор используется, то есть к нему нужны боеприпасы, комплектующие и так далее.