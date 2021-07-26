Стало известно о состоянии Кравчука после операции на сердце

Бывший президент Украины, а также глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук уже почти месяц находится в реанимации после перенесенной в конце июня операции на сердце. Как передает "24 канал" со ссылкой на источник, близкий к политику, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Другие подробности неизвестны.

Как обращает внимание strana.ua, спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович отказался прокомментировать эту информацию, сославшись на личную просьбу Кравчука. Именно он в свое время сообщил о самой операции. Как заявил Арестович, Кравчук просил его не комментировать ничего, кроме самого факта хирургического вмешательства.

Еще в начале июля СМИ стало известно, что 87-летний политик не будет участвовать в переговорах по Донбассу как минимум до конца лета. Тем не менее вопрос замены главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе в офисе президента пока не рассматривается.