Стас Намин начал празднование юбилея с вернисажа в МОМА

Вряд ли кто-то в отечественной музыке сменил так много увлечений и профессий, как Стас Намин. Гитарист культовой группы 70-х "Цветы" первым открыл независимую радиостанцию SNC, потом одноименную рекорд-компанию. А затем и собственный журнал, без ложной скромности названный "Стас" и продемонстрировавший бескомпромиссность в выборе обложки - на ней красовалась фотография Аллы Пугачевой без макияжа. Но и содержание было затейливым - едким, ироничным, порой саркастичным и критически настроенным, щедрым на образы и смелые решения - словно повторяя характер его главного редактора и издателя. А потом, уже на долгие годы, был создан "Театр Музыки и драмы Стаса Намина", сконцентрировавшийся на рок-операх и мюзиклах.

Но вот о том, что музыкант и театральный продюсер Стас Намин еще и самобытный художник, фотограф и инсталлятор, большинство узнает только сейчас. Благодаря мультижанровой выставке "Противостояние", которая открылась в это выходные в историческом здании Московского музея современного искусства.

Картины, графика, скульптуры, даже видео-арт и инсталляции, а еще - живописная серия портретов рок-легенд, подобной которой, кажется, еще ни у кого не бывало. Посетители сразу разбежались по шести залам выставки, удивляясь тому, когда же Намин столько всего успел и почему раньше не показывал?! Поэтому бенефициару сразу же пришлось объяснять:

"Такая выставка у меня впервые, и я волнуюсь. Потому, что осознаю, что многое, в особенности связанное с видео-артом и инсталляциями, мог бы сделать лучше… Но все-таки, кажется, организаторам удалось представить здесь все то, чем я серьезно занимаюсь последние годы. Мой новый проект "Корни рок-н-ролла" - классическая живописная серия портретов рок-легенд, у которых я учился музыке. Благодаря этим артистам, может быть, утвердился во мне дух свободы…"

А потом все-таки рассказал, как он все успевает: "Я делаю только то, что мне в кайф. И делаю быстро, но при этом никуда не тороплюсь. Вот такой мой совет - как руководство по жизни, которая, как мне кажется, важнее, чем любое искусство".

Странно, если бы он не использовал на этой выставке свои разные таланты и не постарался бы их соединить: инсталляция "Новый Вавилон", например, создана на основе его одноименной картины, а "Невыносимо долгие объятия" - инсталляция, скульптурная композиция с видеомэппингом, посвященная уже пьесе Ивана Вырыпаева с таким же названием.

"Эта выставка олицетворяет все многообразие мира", - рассказывал критикам на вернисаже куратор Третьяковской галереи Кирилл Светляков. И потом добавил: "Для меня она - интересный опыт перемещения в разных пространствах. В первом зале из Москвы мы перемещаемся в Нью-Йорк, далее идут Африка, Индия, Армения, остров Пасхи…"

А вице-президент Российской академии художеств Константин Худяков даже немного позавидовал: "Стас один из тех людей, которым все интересно. Он такой человек, что всегда много на себя берет и может и поэтому у него все получается?"

Конечно, дело не только в этом. Намин - хороший рассказчик, у него свой взгляд на мир, ему интересны разные жанры искусств, у него много друзей среди рок-звезд, театралов, художников и просто хороших людей. И вот теперь, в 70 лет, он решил впервые рассказать обо всем что думает, видел и делал - уже в формате выставки. Снова рискуя, нарушая границы жанров и ничего не боясь, может, даже не рассчитывая на успех, а только на взаимную искренность.

Но нам, зрителям, так, конечно, только интереснее.

Прямая речь

Стас Намин: Не злите Роберта де Ниро

- Однажды Роберт Де Ниро предложил мне исполнить роль в его фильме. Я долго отказывался, но когда узнал, что там будут сниматься Моника Беллуччи и Мэтт Деймон, то решил попробовать. Однако в последний момент испугался и не пошел на кастинг. Де Ниро мне за это отомстил, назвав персонажа, которого я должен был играть, Стасом. Видите, есть сфера, где я пролетел, как фанера над Парижем, точнее, над Лос-Анджелесом.