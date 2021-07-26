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26.07.2021 20:20
Рубрика: В мире

Святой Престол впервые опубликовал развернутый финансовый отчет

Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 167(8518)

Святой Престол впервые опубликовал развернутый финансовый отчет, раскрыв данные о своем недвижимом имуществе. 30-страничный доклад появился на свет после того, как Папа Римский передал бюджет Государственного секретариата в ведение Управления имуществом Апостольского Престола (APSA), которое впредь занимается инвестиционными вопросами, недвижимостью, выплатой зарплат и другими вопросами.

Фото: Getty Images
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Публикация документа также совпала с началом громкого процесса по делу о незаконных многомиллионных финансовых операциях с элитной недвижимостью в Лондоне. Перед судом впервые предстал влиятельный ватиканский сановник Джованни Анджело Беччу. По расчетам APSA, Ватикану принадлежит 4051 объект недвижимости в Италии (92 процента зданий находятся в Риме и столичной области Лацио) и 1120 - за границей, не считая посольств по всему миру. В списке активов, среди прочего, значится недвижимость в фешенебельных районах Лондона, Женевы, Парижа и Лозанны.

Согласно отчету, в минувшем году на нужды Римской курии было потрачено вдвое меньше (20 миллионов евро), чем в 2019 году. Поясняется также, что на фоне кризиса, вызванного пандемией, лишь 14 процентов всех итальянских объектов сдавалось в аренду по рыночным ценам. В большинстве случаев Святой Престол шел навстречу арендаторам, сократив плату на 30-50 процентов. Тем не менее это обстоятельство не помешало Святому Престолу пополнить за отчетный период свою "коллекцию" зарубежной недвижимости, приобретя новое здание недалеко от Триумфальной арки в Париже. В ведомости отмечается, что продавец через ватиканскую компанию перевел часть вырученной суммы на строительство нового храма в одном из бедных районов Парижа.

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