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26.07.2021 19:51
Рубрика: В мире

Сын главы США втянул Белый дом в скандал

Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 167(8518)
Высокие стандарты этики, якобы установленные президентом США Джозефом Байденом для чиновников, обернулись разгорающимся в Америке громким и политически опасным для Белого дома скандалом. В него действующая демократическая администрация угодила по собственной недальновидности, весьма глупо подставившись под огонь критики из-за непрозрачного механизма продажи картин Хантера Байдена - излечившегося от алкогольной и наркотической зависимости сына американского лидера, который внезапно стал художником. По оценкам обозревателей, в ближайшем сентябре, когда его работы выставят на торги в галереях Нью-Йорка, холсты Байдена-младшего рискуют быть скуплены по завышенным ценам анонимными представителями крупного бизнеса, что создает прямой конфликт интересов вокруг семьи 46-го президента США.
Хантер Байден за работой. Фото: @hunterbidenn / instagram.com Хантер Байден за работой. Фото: @hunterbidenn / instagram.com
Хантер Байден за работой. Фото: @hunterbidenn / instagram.com

Широкую известность новоявленному художнику Хантеру принесли отнюдь не его произведения искусства, а нелицеприятные истории, в которые сын президента США в последнее время попадал с пугающей регулярностью. Коррупционный скандал вокруг действовавшей на Украине компании Burisma (в совете управляющих которой числился Байден-младший), подозрения со стороны минюста США в налоговых махинациях, уплывшие в Сеть из забытого им в ремонте ноутбука фотографии секс-оргий, употребление наркотиков и алкоголя - вот неполный список ставших достоянием общественности приключений отпрыска нынешнего американского лидера. Показательно, что Байден-старший все подобные истории списывал на политически мотивированные происки недоброжелателей и неизменно заявлял о том, что "он гордится сыном".

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Такая поддержка, судя по всему, и вдохновила 51-летнего Хантера на новые творческие поиски. В результате из-под кисти бывшего юриста, бизнесмена и лоббиста, никогда ранее не учившегося на профессионального художника, стали выходить весьма экстравагантные работы. Некоторым живописные картины на стыке импрессионизма и модернизма понравились, хотя в американских СМИ они по большей части характеризуются как весьма посредственные. А вердикт художественного критика журнала New York оказался на редкость суров - стиль картин напоминает "общий пост-зомби формализм".

Как бы там ни было, но противоречивые художества сына президента США эксперты оценили в весьма круглую сумму - до 500 тысяч долларов. Такие деньги владельцы галереи Georges Berges в Нью-Йорке могут выручить в ходе запланированной к проведению в сентябре выставки-продажи.

"Хантер Байден должен отменить продажи своих работ, ведь он знает, что цена основана на работе его отца", - заявил в соцсетях экс-директор отдела правительственной этики Уолтер Шауб.

Действительно, с ходу и не скажешь, чем обусловлена столь щедрая оценка картин: их художественной ценностью для избранных арт-гурманов или фамилией художника-самоучки. И, разумеется, его родственными связями с действующим президентом CША, на которого через сына могли бы оказать влияние покупатели картин Хантера. Именно последний вариант не на шутку возбудил американских журналистов, которые адресовали свои тревожные вопросы пресс-секретарю Белого дома. "Продажа его картин произойдет через галеристов, имена (покупателей. - Прим. "РГ") будут держать в секрете. Мы о них не будем знать, и он не будет", - заявила Джен Псаки, пояснив, что такая процедура разработана в рамках соблюдения "высочайших стандартов этики" в администрации Бейдена.

Известность новоявленному художнику Хантеру принесли отнюдь не его произведения искусства

Впрочем, такой ответ не удовлетворил не только оппозиционные, но даже лояльные нынешней администрации американские СМИ. Это выглядит ужасно и создает конфликт интересов, отметили журналисты либерального и близкого к демократам телеканала CNN. По их мнению, ничто не может удержать "секретного покупателя" от обнародования факта приобретения картин Хантера Байдена, а затем и потенциального использования этого рычага для продвижения своих интересов в Белом доме.

Рейтинг Байдена достиг нового минимума

Национальное общественное радио (NPR) уже сообщило о "головоломке", которую новое арт-увлечение Байдена-младшего создало для демпартии США. Эта политическая сила не так давно жестко критиковала экс-президента Дональда Трампа за активное монетизирование фамилии "первого лица" членами его семьи. Собственно, так оно и было: Иванка Трамп, например, не стеснялась использовать "фактор папы" для рекламы собственного ювелирного бизнеса. Да и сам Дональд Трамп после переезда в Белый дом, по данным прессы, без зазрения совести задрал взносы за членство в клубе при его флоридской резиденции Мар-а-Лаго.

Однако теперь фактически тоже самое делает и ближайший родственник президента-демократа Джозефа Байдена. На этом фоне заявлять о "высочайших стандартах этики" в его администрации не приходится, отмечают американские комментаторы.

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