Таиланд и РФ могут взаимно признать сертификаты о вакцинации против ковида

Россия и Таиланд намерены проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации против COVID-19. Об этом говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

В нем отмечается, что это станет одним из шагов, который необходим для открытия границ и возобновления сообщения между странами после стабилизации эпидемиологической обстановки, связанной с новой коронавирусной инфекцией. Также таиландские коллеги выразили заинтересованность в изучении российского опыта введения мер реагирования на распространение COVID-19.

Обе стороны подчеркнули важность совместного противодействия инфекционным заболеваниям и борьбы с эпидемиями, реагирования на новые вызовы и угрозы, в том числе в целях своевременного выявления и устранения рисков завоза и распространения инфекций.

"Помимо COVID-19, взаимный интерес вызывает развитие сотрудничества по контролю за иными инфекционными заболеваниями важными для региона", - отмечается в материалах.