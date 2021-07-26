Турция не планирует вводить ограничения для туристов из РФ

Власти Турции не собираются вводить дополнительные ограничения для российских туристов. Об этом заявили в посольстве республики в Москве.

"Официальные органы здравоохранения и туризма Турции не планируют никаких ограничений или ужесточения мер для российских туристов", - отметили в дипмиссии, комментируя заявления турецкого инфекциониста Мехмета Джейхана. Недавно из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране тот призвал "ужесточить меры по отношению к российским туристам", правда, так и не пояснив, почему он выделил только россиян.

"Хотелось бы отметить, что заявление господина Мехмета Джейхана является его личным мнением", - цитирует ТАСС представителя посольства.

Как заверили в диппредставительстве, "Турция успешно справляется с вызовами в период пандемии благодаря развитой системе здравоохранения и своевременно принятым мерам". Благодаря программе "Сертификации безопасного туризма" приезжающим из-за границы гарантирован комфортный отдых, отметили в посольстве.