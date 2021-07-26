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26.07.2021 09:54
Рубрика: В мире

Улицы Лондона затопило после ливня

Текст: Юрий Когалов
Фото: Victoria Jones/PA via AP Фото: Victoria Jones/PA via AP
Фото: Victoria Jones/PA via AP

Сильные ливни, прошедшие в воскресенье, спровоцировали наводнение в Лондоне. Многие улицы британской столицы оказались затоплены, что привело к образованию автомобильных пробок. Некоторые машины оказались в воде чуть ли не по крышу, водителей пришлось вызволять спасателям на надувных лодках. Было нарушено движение поездов метро, закрыты несколько станций, подземные переходы стали непроходимыми.

Полки во многих британских супермаркетах опустели

Как пишут в социальных сетях жители Лондона, такого они не припомнят. Автобусы стояли в воде и не могли двинуться с места. А до тех, что еще могли перевозить пассажиров, еще надо было добраться: улицы превратились в настоящие каналы, даже на тротуарах она стояла по щиколотку.

Машины скорой помощи не могли попасть в ряд больниц.

Как передает BBC, всего за несколько часов в службу пожарной охраны столицы поступило свыше 600 вызовов в связи с затоплением подвалов и улиц, обрушением крыш. На выложенных в социальные сети видео видно, как в магазинах уборщики лопатами пытаются отогнать воду от полок с товарами.

Синоптики предупреждали население об опасности гроз, проливных дождей и порывистого ветра, но власти Лондона оказались не готовы к такому удару стихии. Всего за несколько часов в столице Великобритании выпала месячная норма осадков. Жителям было рекомендовано оставаться дома. В понедельник на юго-востоке Англии также ожидаются дожди и грозы.

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