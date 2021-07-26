Улицы Лондона затопило после ливня

Сильные ливни, прошедшие в воскресенье, спровоцировали наводнение в Лондоне. Многие улицы британской столицы оказались затоплены, что привело к образованию автомобильных пробок. Некоторые машины оказались в воде чуть ли не по крышу, водителей пришлось вызволять спасателям на надувных лодках. Было нарушено движение поездов метро, закрыты несколько станций, подземные переходы стали непроходимыми.

Как пишут в социальных сетях жители Лондона, такого они не припомнят. Автобусы стояли в воде и не могли двинуться с места. А до тех, что еще могли перевозить пассажиров, еще надо было добраться: улицы превратились в настоящие каналы, даже на тротуарах она стояла по щиколотку.

Машины скорой помощи не могли попасть в ряд больниц.

Как передает BBC, всего за несколько часов в службу пожарной охраны столицы поступило свыше 600 вызовов в связи с затоплением подвалов и улиц, обрушением крыш. На выложенных в социальные сети видео видно, как в магазинах уборщики лопатами пытаются отогнать воду от полок с товарами.

Синоптики предупреждали население об опасности гроз, проливных дождей и порывистого ветра, но власти Лондона оказались не готовы к такому удару стихии. Всего за несколько часов в столице Великобритании выпала месячная норма осадков. Жителям было рекомендовано оставаться дома. В понедельник на юго-востоке Англии также ожидаются дожди и грозы.