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26.07.2021 23:45
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре предупредили о ночных заморозках

Текст: Ольга Игнатова
В Москве в течение недели сохранится умеренно жаркая погода. Максимальная температура составит плюс 30 градусов. А на севере Дальнего Востока ожидается резкое похолодание.
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, возвращение к изнурительной жаре в центре страны пока не предвидится.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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В ближайшие сутки сохранится антициклональный характер погоды, поэтому дождей не ожидается. А вот в среду с запада подойдет небольшой циклон, поэтому возможны уже кратковременные дожди. При этом будет очень тепло. Ночи тоже станут тёплыми - будет от 15 до 20 градусов.

Небольшие дожди сохранятся до конца месяца, но на фоне теплой погоды. 27 сильный дождь ожидается в Коми. 29 - в Мурманской области и Карелии.

Снова ливни будут заливать Краснодарский край. В нижнем Поволжье, Ростовской ,Волгоградской, Астраханской областях с 27 по 29 июля ожидается жара до 38 градусов.

Особенно неблагоприятная погода с ливнями, градом и порывами ветра до 25 метров в секунду ожидается в Сибири ,в том числе в западной ее половине и Красноярском крае. А вот в Эвенкии жара до плюс 35 градусов .

Сильные дожди ожидаются также в Хабаровском крае и Амурской области. При этом на юге Хабаровского края и в Приморье до плюс 37 градусов. В то же время циклон принесет дожди и холодный воздух на Чукотку . В Магаданской области вообще прогнозируются ночные заморозки 29 июля до минус 4 градусов. И это ниже климатической нормы даже для северных регионов.

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