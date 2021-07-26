В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР) внес в Госдуму законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2022 года. Текст законопроекта депутат опубликовал в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что проблема возврата индексации пенсий работающим пенсионерам давно вышла за рамки политических решений.

"Это насущный вопрос социальной справедливости, вопрос возврата доверия людей, имеющих полное право на честную компенсацию выплат за честный многолетний труд", - подчеркивает парламентарий. По его словам, глава правительства уже дал поручение предусмотреть источники финансирования этого решения в проекте федерального бюджета на следующий год.

"Осенью законопроект станет одним из первых в приоритетах фракции ЛДПР", - добавил Нилов.

До 2016 года ежегодная индексация пенсий касалась всех пенсионеров, независимо от того, работают они или нет. Но в связи с дефицитом федерального бюджета в 2015 году индексацию пенсий работающим пенсионерам отменили. Они стали получать лишь небольшую надбавку, которая полагается им ежегодно с 1 августа. Но это всего 200-300 рублей к пенсии. Страховые же пенсии неработающим пенсионерам индексируются ежегодно с​ 1 января. Так, с января 2021 года они​ увеличились на 6,3%. Сейчас​ средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера - 17,5 тысячи рублей.

Сегодня в России продолжают работать порядка 10 миллионов пенсионеров.