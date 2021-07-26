В Греции ищут браконьера, убившего знаменитого на всю страну тюленя

Новости

Дженнифер Лопес рассказала о позволяющей сохранить идеальную фигуру диете 22:34
В посольстве РФ раскритиковали нежелание Франции признавать "Спутник V" 21:13
Комплексы "Ярс" проверяют на марше в Иркутской области 21:08
Захарова предложила США убрать за собой в Ираке, Ливии, Сирии и Афганистане 21:07
Гимнаст Нагорный: Мы - команда победителей 20:44
Далалоян о травме: Эмоции от нашей победы перекрывают всю боль 20:36
Прорыв газопровода в Пермском крае не нарушил газоснабжение потребителей 20:35
На Москву надвигается циклон, затопивший Европу 20:19
В Пермском крае произошло возгорание на газопроводе 20:02
Минздрав разрешил Biocad испытания новой вакцины от СOVID-19 19:43
Стало известно о состоянии Кравчука после операции на сердце 19:41
Рэкетиры в Ставрополье требовали у бизнесмена 30 миллионов рублей 19:16
Порядка 60% из 4 млн домовладений подключат к газу к 2023 году 19:07
В Петербурге женщина выгнала детей-инвалидов с детской площадки 19:06
Фото: На Урале состоялся чемпионат по пожарно-спасательному спорту 19:06
Светлана Разворотнева и Петр Толстой встретились с жителями Москворечья-Сабурова 19:03
В России пройдет эксперимент по маркировке антисептиков 18:58
Ростехнадзор остановил работу крупнейшего на Сахалине угольного разреза 18:55
Чубайс прокомментировал переход на безопасные для климата источники энергии 18:54
Дриусси покинул "Зенит" 18:53
Совфед подключится к созданию "санитарного щита" в России 18:43
Путин поздравил российских гимнастов с победой на Олимпиаде 18:42
Пассажирские авиаперевозки в первом полугодии выросли на 60% 18:34
Для поездок в Намибию россиянам виза больше не нужна 18:23
В ЦБ направлены новые предложения по тестам для неопытных инвесторов 17:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
Александр Бастрыкин - о громких расследованиях и необходимости более жестких норм в сфере госзакупок
Александр Бастрыкин - о громких расследованиях и необходимости более жестких норм в сфере госзакупок
Как российские туристы отдыхают и спасают бюджет Республики Абхазия
Как российские туристы отдыхают и спасают бюджет Республики Абхазия
26.07.2021 22:20
Рубрика: В мире

В Греции ищут браконьера, убившего знаменитого на всю страну тюленя

Текст: Максим Макарычев

Любители дикой природы и простые жители Греции шокированы и обмениваются воспоминаниями о любимом редком трехлетнем белобрюхом тюлене и призывают к справедливости после того, как он был убит браконьером у греческого острова Алонисос.

В заповеднике Приморья задержали браконьеров с трепангом

Греческие власти ищут убийцу Костиса, белобрюхого средиземноморского тюленя-монаха, ставшего символом острова. Костис был назван в честь рыбака, спасшего его после шторма в 2018 году. После спасения Костиса выпустили в Национальный морской парк Алонисоса и Северных Спорадов. Благотворительный фонд греческих тюленей, который несколько месяцев присматривал за Костисом, заявил, что его убили из ружья.

"Костиса казнили с близкого расстояния из ружья", - сообщила благотворительная организация MOm. Выстрел, вероятно, был произведен из лодки, сообщил BBC официальный представитель Димитрис Циакалос. В Facebook пользователи делились воспоминаниями о том, как видели тюленя у берегов острова и призывали власти найти убийцу.

Тюлени, находящиеся под угрозой исчезновения, находятся под защитой греческого законодательства. В дикой природе может быть менее 700 средиземноморских тюленей-монахов, из которых почти половина живет в Греции.

В мире Европа Греция

Главное сегодня

Сборная России завоевала три "золота" в третий день Олимпиады
Песков объяснил меры предосторожности в отношении Путина из-за COVID-19
Минздрав разрешил Biocad испытания новой вакцины от СOVID-19
Дети-инвалиды должны будут обслуживаться вне очереди
Венгрия откроет границы для привитых россиян
Видео: Миллиардер Джефф Безос успешно слетал в космос на своем корабле
Наводнение обойдется Германии в миллиарды евро