В Греции ищут браконьера, убившего знаменитого на всю страну тюленя

Любители дикой природы и простые жители Греции шокированы и обмениваются воспоминаниями о любимом редком трехлетнем белобрюхом тюлене и призывают к справедливости после того, как он был убит браконьером у греческого острова Алонисос.

Греческие власти ищут убийцу Костиса, белобрюхого средиземноморского тюленя-монаха, ставшего символом острова. Костис был назван в честь рыбака, спасшего его после шторма в 2018 году. После спасения Костиса выпустили в Национальный морской парк Алонисоса и Северных Спорадов. Благотворительный фонд греческих тюленей, который несколько месяцев присматривал за Костисом, заявил, что его убили из ружья.

"Костиса казнили с близкого расстояния из ружья", - сообщила благотворительная организация MOm. Выстрел, вероятно, был произведен из лодки, сообщил BBC официальный представитель Димитрис Циакалос. В Facebook пользователи делились воспоминаниями о том, как видели тюленя у берегов острова и призывали власти найти убийцу.

Тюлени, находящиеся под угрозой исчезновения, находятся под защитой греческого законодательства. В дикой природе может быть менее 700 средиземноморских тюленей-монахов, из которых почти половина живет в Греции.