В "Ленком Марка Захарова" можно будет попасть только по OR-коду

Театр "Ленком Марка Захарова" объявил, что будет пускать зрителей на спектакли только при наличии QR-кода. Новые правила начнут действовать с ноября при 100-процентной заполняемости зала.

Пока в формате Covid-free театр запланировал три постановки в октябре. После этой экспериментальной серии - уже с ноября - предъявлять OR-код необходимо будет постоянно.

"В случае, если вы приобрели билет на Covid-free-мероприятие и не смогли обеспечить свое присутствие на спектакле с соблюдением вышеперечисленных условий, в доступе вам будет отказано", говорится в официальном Instagram-аккаунте театра. При этом стоимость билета компенсирована не будет.

Ранее о планах ввести QR-коды также сообщал Театр на Малой Бронной. При этом еще ряд театров пока не планируют вводить подобные ограничения.