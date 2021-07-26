В МИД РФ прибыл представитель посольства Японии

Представитель посольства Японии прибыл в МИД России на фоне выраженного Токио протеста в связи с визитом премьер-министра РФ Михаила Мишустина на южнокурильский остров Итуруп. Об этом сообщает РИА Новости.

О ком именно идет речь, неизвестно. Отмечается, что возле здания МИД строит автомобиль, на котором обычно передвигается японский посол.

Ранее сегодня в МИД Японии был вызван посол России в Стране восходящего солнца Михаил Галузин. После встречи с первым заместителем министра иностранных дел Такэо Мори российский дипломат заявил журналистам, что выраженный Токио протест неприемлем "в свете фундаментальной позиции России" по вопросу о принадлежности Курильских островов.

Напомним, в понедельник Мишустин начал рабочую поездку в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа. Во время визита на Итуруп он ознакомился с работой Курильской центральной районной больницы, пообещав обеспечить ее необходимым современным оборудованием.