В Нью-Йорке всех служащих обязали вакцинироваться к середине сентября

В Нью-Йорке муниципальным служащим необходимо будет предъявить доказательства вакцинации или еженедельно сдавать анализы на коронавирус. Правило вступает в силу в начале нового учебного года, а также распространяется на полицию и преподавательский состав.

Мэрия Нью-Йорка потребовала, чтобы к середине сентября все муниципальные служащие прошли вакцинацию от коронавируса. В противном случае в будущем их придется проверять еженедельно, заявил мэр Билл де Блазио. Вакцинации подлежит около 340 тысяч сотрудников, включая учителей и полицейских. "Речь идет о нашем выздоровлении. Речь идет о том, что нам нужно сделать, чтобы вернуть Нью-Йорк", - сказал де Блазио.

Аналогичное положение уже распространяется на медицинский персонал. В мэрии надеются, что еженедельные анализы будут слишком обременительными и неудобными для многих, кто пока колеблется, и они все же решат сделать прививку. Мера, отмечает телеканал ARD, имеет большое символическое значение. Город Нью-Йорк - один из крупнейших работодателей в США, который пошел на такой шаг. Планируемая дата, 13 сентября, совпадает с началом школьных занятий после каникул. "Сентябрь - это ключевой момент восстановления", - сказал де Блазио. Мэр-демократ объявил, что все студенты снова будут получать очное обучение. По словам де Блазио, повторное введение всеобъемлющих требований к маскам для помещений, установленных округом Лос-Анджелес, не планируется.

Белый дом развернул кампанию вакцинации, но пока так и не достиг своей цели привить не менее 60 процентов граждан страны, как планировал сделать Байден к 4 июля, Дню независимости США. По всей Америке, а также в штате Нью-Йорк органы здравоохранения борются с "усталостью населения" от вакцинации. Нью-Йорк хочет использовать новые меры для борьбы с быстро распространяющимся дельта-вариантом коронавируса. Сейчас он доминирует в США, составляя не менее 83 процентов случаев инфицирования. В последнее время он также стал причиной увеличения числа заражений в Нью-Йорке, особенно среди тех жителей, которые не были вакцинированы.