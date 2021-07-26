В Нью-Йорке всех служащих обязали вакцинироваться к середине сентября

Новости

Дженнифер Лопес рассказала о позволяющей сохранить идеальную фигуру диете 22:34
В посольстве РФ раскритиковали нежелание Франции признавать "Спутник V" 21:13
Комплексы "Ярс" проверяют на марше в Иркутской области 21:08
Захарова предложила США убрать за собой в Ираке, Ливии, Сирии и Афганистане 21:07
Гимнаст Нагорный: Мы - команда победителей 20:44
Далалоян о травме: Эмоции от нашей победы перекрывают всю боль 20:36
Прорыв газопровода в Пермском крае не нарушил газоснабжение потребителей 20:35
На Москву надвигается циклон, затопивший Европу 20:19
В Пермском крае произошло возгорание на газопроводе 20:02
Минздрав разрешил Biocad испытания новой вакцины от СOVID-19 19:43
Стало известно о состоянии Кравчука после операции на сердце 19:41
Рэкетиры в Ставрополье требовали у бизнесмена 30 миллионов рублей 19:16
Порядка 60% из 4 млн домовладений подключат к газу к 2023 году 19:07
В Петербурге женщина выгнала детей-инвалидов с детской площадки 19:06
Фото: На Урале состоялся чемпионат по пожарно-спасательному спорту 19:06
Светлана Разворотнева и Петр Толстой встретились с жителями Москворечья-Сабурова 19:03
В России пройдет эксперимент по маркировке антисептиков 18:58
Ростехнадзор остановил работу крупнейшего на Сахалине угольного разреза 18:55
Чубайс прокомментировал переход на безопасные для климата источники энергии 18:54
Дриусси покинул "Зенит" 18:53
Совфед подключится к созданию "санитарного щита" в России 18:43
Путин поздравил российских гимнастов с победой на Олимпиаде 18:42
Пассажирские авиаперевозки в первом полугодии выросли на 60% 18:34
Для поездок в Намибию россиянам виза больше не нужна 18:23
В ЦБ направлены новые предложения по тестам для неопытных инвесторов 17:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
Александр Бастрыкин - о громких расследованиях и необходимости более жестких норм в сфере госзакупок
Александр Бастрыкин - о громких расследованиях и необходимости более жестких норм в сфере госзакупок
Как российские туристы отдыхают и спасают бюджет Республики Абхазия
Как российские туристы отдыхают и спасают бюджет Республики Абхазия
26.07.2021 22:52
Рубрика: В мире

В Нью-Йорке всех служащих обязали вакцинироваться к середине сентября

Текст: Максим Макарычев
Фото: AP Photo/John Minchillo Фото: AP Photo/John Minchillo
Фото: AP Photo/John Minchillo

В Нью-Йорке муниципальным служащим необходимо будет предъявить доказательства вакцинации или еженедельно сдавать анализы на коронавирус. Правило вступает в силу в начале нового учебного года, а также распространяется на полицию и преподавательский состав.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Минздрав разрешил Biocad испытания новой вакцины от СOVID-19

Мэрия Нью-Йорка потребовала, чтобы к середине сентября все муниципальные служащие прошли вакцинацию от коронавируса. В противном случае в будущем их придется проверять еженедельно, заявил мэр Билл де Блазио. Вакцинации подлежит около 340 тысяч сотрудников, включая учителей и полицейских. "Речь идет о нашем выздоровлении. Речь идет о том, что нам нужно сделать, чтобы вернуть Нью-Йорк", - сказал де Блазио.

Аналогичное положение уже распространяется на медицинский персонал. В мэрии надеются, что еженедельные анализы будут слишком обременительными и неудобными для многих, кто пока колеблется, и они все же решат сделать прививку. Мера, отмечает телеканал ARD, имеет большое символическое значение. Город Нью-Йорк - один из крупнейших работодателей в США, который пошел на такой шаг. Планируемая дата, 13 сентября, совпадает с началом школьных занятий после каникул. "Сентябрь - это ключевой момент восстановления", - сказал де Блазио. Мэр-демократ объявил, что все студенты снова будут получать очное обучение. По словам де Блазио, повторное введение всеобъемлющих требований к маскам для помещений, установленных округом Лос-Анджелес, не планируется.

Вакцина Pfizer эффективна против штамма "дельта" только на 39 процентов

Белый дом развернул кампанию вакцинации, но пока так и не достиг своей цели привить не менее 60 процентов граждан страны, как планировал сделать Байден к 4 июля, Дню независимости США. По всей Америке, а также в штате Нью-Йорк органы здравоохранения борются с "усталостью населения" от вакцинации. Нью-Йорк хочет использовать новые меры для борьбы с быстро распространяющимся дельта-вариантом коронавируса. Сейчас он доминирует в США, составляя не менее 83 процентов случаев инфицирования. В последнее время он также стал причиной увеличения числа заражений в Нью-Йорке, особенно среди тех жителей, которые не были вакцинированы.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Сборная России завоевала три "золота" в третий день Олимпиады
Песков объяснил меры предосторожности в отношении Путина из-за COVID-19
Минздрав разрешил Biocad испытания новой вакцины от СOVID-19
Дети-инвалиды должны будут обслуживаться вне очереди
Венгрия откроет границы для привитых россиян
Видео: Миллиардер Джефф Безос успешно слетал в космос на своем корабле
Наводнение обойдется Германии в миллиарды евро