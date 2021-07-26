В посольстве РФ раскритиковали нежелание Франции признавать "Спутник V"

Посольство РФ в Париже назвало политизированным нежелание властей Франции признавать российскую вакцину "Спутник V". Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице диппредставительства в социальной сети Facebook.

"Что мы действительно не приемлем, так это политизированное нежелание Франции признавать одну из самых эффективных вакцин, "Спутник V", которая уже одобрена в 67 странах", - отметили в дипмисии, комментируя слова депутата французского парламента, экс-министра внутренних дел Кристофа Кастанера.

"С удивлением и возмущением восприняли заявление Кастанера о том, что за группами "антипрививочников" в соцсетях могут стоять "Россия или другие страны", - заявили в посольстве. В дипмиссии подчеркнули, что российская сторона выступает за "максимальный охват населения планеты прививками от коронавируса". И это принципиальная позиция.