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26.07.2021 21:13
Рубрика: В мире

В посольстве РФ раскритиковали нежелание Франции признавать "Спутник V"

Текст: Юрий Когалов

Посольство РФ в Париже назвало политизированным нежелание властей Франции признавать российскую вакцину "Спутник V". Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице диппредставительства в социальной сети Facebook.

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"Что мы действительно не приемлем, так это политизированное нежелание Франции признавать одну из самых эффективных вакцин, "Спутник V", которая уже одобрена в 67 странах", - отметили в дипмисии, комментируя слова депутата французского парламента, экс-министра внутренних дел Кристофа Кастанера.

"С удивлением и возмущением восприняли заявление Кастанера о том, что за группами "антипрививочников" в соцсетях могут стоять "Россия или другие страны", - заявили в посольстве. В дипмиссии подчеркнули, что российская сторона выступает за "максимальный охват населения планеты прививками от коронавируса". И это принципиальная позиция.

В мире Европа Франция Вакцинация от коронавируса

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