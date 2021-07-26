В Роспотребнадзоре предложили новый способ отслеживания мутаций COVID-19

Специалисты ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора предложили новый способ отслеживания мутаций коронавируса. Об этом РИА Новости рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ Камиль Хафизов.

Он предложил не расшифровывать весь геном вируса, а только ту часть, мутации в которой влияют на важные эпидемиологические свойства.

Ученый уточнил, что это позволит вдвое увеличить скорость исследований, пояснив, что полное секвенирование генома остается наиболее надежным и точным методом, но оно требует как больших финансовых, так и временных затрат.

Хафизов добавил, что мутации вируса происходят постоянно, но к изменению свойств приводят не все. Значимые мутации коронавируса сосредоточены преимущественно в одном участке генома, их и предлагается расшифровывать.