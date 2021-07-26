В России пройдет эксперимент по маркировке антисептиков

С 1 августа стартует эксперимент по маркировке средствами идентификации дезинфицирующих средств и кожных антисептиков. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, необходимо создать условия для защиты интересов легальных производителей и потребителей этой категории товаров. Участие в эксперименте будет добровольным.

"Совместно с бизнесом будет проведено тестирование способов нанесения цифровой маркировки на упаковку антисептиков и дезсредств и ее прослеживаемости с момента производства или импорта продукции до ее выбытия из оборота. Также на практике проработаем все "узкие места", если такие обнаружатся в процессе, и найдем оптимальные для производителей и поставщиков решения", - отметил министр.

Предполагается, что эксперимент будет проходить до 31 августа 2022 года.