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26.07.2021 13:02
Рубрика: Власть

В Совфеде оценили идею заменить горячие завтраки школьников выплатами

Текст: Дмитрий Гончарук
Горячее питание школьников нельзя заменять денежными компенсациями или продуктовыми наборами, считает председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев предложил позволить родителям учеников первого-четвертого классов заменять завтраки в школах на ежегодную выплату для приобретения продуктов.

Фото: РИА Новости
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"Мы очень многое сделали для того, чтобы по поручению президента все школьники страны были обеспечены бесплатным горячим питанием. Я считаю, что мы не должны заменять [их] продуктовыми наборами, денежной компенсацией, а должны в очень короткие сроки проработать все недостатки, которые, к сожалению, остаются, по качеству приготовления блюд, по качеству продуктов", - сказала Лилия Гумерова RT.

По ее мнению, следует формировать у детей правильное пищевое поведение, совершенствовать меню, готовить специалистов и довести до правильных стандартов технологическое оборудование школьных столовых. "То есть совершенствовать процесс приготовления и вести воспитательную работу", - подытожила сенатор.

В свою очередь, первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский полагает, что инициативу можно рассмотреть, но при условии, что речь будет идти только о медицинских параметрах отказа от питания.

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